Einzelhandel: Ab Montag dürfen wieder mehr Geschäfte im Unterallgäu öffnen

Plus Endlich wieder in die Läden: Einzelhändler und Kunden sind erleichtert. Doch die von Bund und Ländern beschlossenen Regeln sind kompliziert. Was Sie zu den Corona-Lockerungen jetzt wissen müssen.

Auf diese Nachricht haben Einzelhändler und Kunden seit Wochen gewartet: Von Montag, 8. März, an können Kunden wieder in die Läden der Unterallgäuer Händler kommen und dort einkaufen. Mit Erleichterung hat der örtliche Einzelhandel erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen. Das neue Regelwerk ist aber nicht ganz einfach zu verstehen.

Von Montag an können Kunden wieder die Geschäfte betreten, sofern die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen mit Corona zwischen 50 und 100 liegt und sie sich zuvor einen Termin zum Beispiel übers Telefon haben geben lassen. Am Freitag hat das Unterallgäu laut Robert-Koch-Institut einen Wert von 56,4 ausgewiesen. Das neue Regelwerk ist allerdings kompliziert, wie Helmut Nägele von Betten Nägele kritisiert. Und nach wie vor bestehe eine Schieflage bei den Einschränkungen in Supermärkten und im Einzelhandel. Für die Einzelhändler der Textilbranche gilt von Montag, 8. März, an, dass bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche in ein Geschäft darf.

"Click & Meet": Einkauf ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich

Beim Modehaus Deschler wären das dann beispielsweise zwölf Kundinnen oder Kunden, die gleichzeitig das Geschäft betreten dürften. Ihre Namen werden notiert, um bei einer möglichen Infektion mit dem Virus eine Rückverfolgung leicht zu ermöglichen. Der Einkauf ist aber nur nach vorheriger Anmeldung möglich, bei der man sich einen Termin geben lassen muss. Das kann zum Beispiel telefonisch geschehen, wie Bernhard Kellner sagt. Das Prozedere läuft unter dem Schlagwort „Click & Meet“.

Sollte der Inzidenzwert unter 50 fallen, darf der Einzelhandel mehr Kunden zulassen. Konkret heißt das dann, es darf ein Kunde je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ins Geschäft. Das gilt für die ersten 800 Quadratmeter . Ist ein Geschäft größer, gilt nach den Vorgaben der Politik, dass ein Kunde je 20 Quadratmeter zulässig ist. Unser Bild entstand im Mindelheimer Modehaus Stammel. (mz)

