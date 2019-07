vor 20 Min.

Endlich mal wieder Kino in Mindelheim!

Die Maximilianstraße wird zum Open-Air-Filmsaal – und 608 Gäste lassen sich das nicht entgehen. Die Wahl des Standorts hatte einen Grund.

Von Maria Schmid

Eine schönere Vorstellung konnte sich „Monsieur Claude“ wohl nicht wünschen: Sein Film war die Premiere des Open-Air-Kinos in Mindelheims Prachtstraße, der Unteren Maximilianstraße – und das mit 608 Zuschauern. Straße und Bürgersteige waren so voll besetzt, dass es während der Vorführung kaum noch ein Durchkommen zwischen Tischen, Bänken und unzähligen, selbstmitgebrachten Stühlen gab.

Die Idee des MN-Werbekreises, den es seit rund 15 Jahren gibt, mit seiner Vorsitzenden Anja Glück wurde vom Filmhausbetreiber Rudolf Huber aus Türkheim und Bad Wörishofen gerne aufgenommen. Für die Mindelheimer und alle umliegenden Gemeinden war das sehr willkommen, gibt es doch in der Kreisstadt kein Kino mehr. Dass die Gäste Essen und Trinken mitbringen konnten, war in Ordnung. Außerdem gab es vom Werbekreis jede Menge Stände, an denen für das leibliche Wohl gesorgt wurde.

Die Gäste waren vom Open-Air-Kino in Mindelheim begeistert

Doch wie kam es zu dem Standort? Es waren mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen worden: Schwabenwiese oder Stadtgraben? Oder doch vielleicht die Innenstadt? Die Mitglieder des Werbekreises machten Vorschläge. Alle Überlegungen und Vorbereitungen dauerten laut Anja Glück zwei Monate. Schließlich sollten alle 54 Geschäftsleute einbezogen werden und einverstanden sein. Der Platz in der Innenstadt bewies sich letztlich als perfekt. Ein besonderer Aspekt waren die sonnenbeschienen Steine der Straße, die abends Wärme abstrahlen. Kühle, feuchte Gräser einer Wiese wären da doch unangenehmer.

Die Gäste nahmen diese Besonderheit sehr gern an. Für Maria Fichtel, Martina Link, Brigitte Gabriel und Regine und Horst Thees etwa war diese Kinovorführung ein willkommener Anlass, nicht nur den zweiten Teil der Komödie im luftigen Ambiente zu sehen, sondern auch, sich mit Freunden zu treffen und dabei diesen lauen Sommerabend zu genießen. Von ihrer Seite: ein klares Lob über die Veranstalter.