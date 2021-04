vor 50 Min.

Endlich wieder ein Markt in Markt Wald

Auch frisches Gemüse gibt es beim Regionalmarkt in Markt Wald.

Plus Nachdem der Frühjahrsmarkt in Markt Wald auch heuer pandemiebedingt ausfällt, will die Gemeinde mit dem „RegionalMarktWald“ eine Alternative bieten. Das ist geplant.

Von Sandra Baumberger

Die Gemeinde Markt Wald will ihrem Namen heuer endlich wieder alle Ehre machen und einen Markt veranstalten. Um das auch in Corona-Zeiten ermöglichen zu können, hat sich die Gemeinde nach Rücksprache mit dem Landratsamt eine Alternative zu den bisherigen Märkten überlegt: den RegionalMarktWald. Er bietet zwei Besonderheiten. Zum einen dürfen dort wie auf einem Wochenmarkt nur Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden, also beispielsweise keine Kleidung oder Spielzeug, sondern in erster Linie Lebensmittel. Diese Beschränkung erlaubt es der Gemeinde, den Markt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz zu veranstalten, und zwar am Samstag, 24. April, von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Die Besucher müssen sich nicht registrieren oder bestimmte Laufwege einhalten, sondern lediglich eine Maske tragen und den Mindestabstand einhalten. Die Idee für einen Regionalmarkt in Markt Wald ist bereits im vergangenen Jahr entstanden Die zweite Besonderheit liegt – wie der Name schon verrät – darin, dass es sich ausschließlich um regionale Anbieter handeln wird. Neun Beschicker haben laut Bürgermeister Peter Wachler ihre Teilnahme zugesagt. Das Angebot umfasst demnach unter anderem Eier, Nudeln, Gemüse, Mehl, Brot, Getreide, Spirituosen, Käse, Honig, Kuchen, Marmeladen, Tees, Sirups, Gewürze, Kräuter, Rindfleisch und -wurst, Eis und Bier. Die Idee zu dem Regionalmarkt kam bereits im vergangenen Jahr auf. Damals hatte die Gemeinde nach der Absage des Frühjahrsmarktes wie berichtet nach Möglichkeiten gesucht, wenigstens den Jakobi- und den Herbstmarkt abhalten zu können. Der Aufwand dafür wäre aber immens gewesen: Das Gelände hätte mit Bauzäunen abgesperrt und den Markt-Besuchern eine Laufrichtung vorgegeben werden müssen. Außerdem hätte der Einlass kontrolliert, jeder Besucher registriert sowie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet werden müssen. „Das funktioniert einfach nicht“, stellte Bürgermeister Wachler damals fest. Unabhängig davon hatte das Landratsamt der Gemeinde geraten, mit gutem Beispiel voranzugehen und auf die Märkte zu verzichten. Die Initiatoren wollen mit dem Regionalmarkt das Dorfleben in Markt Wald stärken Damit diese in der Folge nicht dauerhaft verschwinden, hatte Hermann Glas bereits damals ein neues, regionales Konzept angeregt. Diese Idee wurde nun vom Kulturausschuss des Gemeinderats und allen voran Theresia Hörl engagiert vorangetrieben, die sich mit ihrer Gruppierung Grüne/naturnahe Bürgergemeinschaft und einer Elterninitiative aktuell auch für einen Abenteuerspielplatz in Markt Wald einsetzt. Sie sieht den Regionalmarkt als Pilotprojekt für weitere Märkte und auch Bürgermeister Wachler wäre einer Fortsetzung nicht abgeneigt. „Es wäre schön, wenn er sich zu einer festen Institution etablieren würde. Das hängt aber ganz von der Nachfrage ab“, sagte er. Die Initiatoren erhoffen sich, die Besucher dafür zu sensibilisieren, regionale Produkte zu kaufen. „Wir haben die Beschicker ja alle vor Ort“, so Wachler. „Viele wissen aber nicht, dass man teils auch bei ihnen direkt einkaufen kann.“ Theresia Hörl sieht in dem Angebot außerdem eine Chance, „vorsichtiger und dennoch lebendiger Begegnung für uns alle als Bürger“, die das Miteinander und das Dorfleben stärkt. Ob der Jakobimarkt im Juli und der Herbstmarkt wieder in gewohnter Form stattfinden können, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab, so Wachler. Sollte das weiterhin keine herkömmlichen Märkte erlauben, könnte ein weiterer RegionalMarktWald die Alternative sein. Lesen Sie auch: Vorerst keine Märkte in Markt Wald

