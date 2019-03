vor 17 Min.

Energiesparen ist manchmal kompliziert

Warum verbraucht die Schule trotz Sanierung mehr Gas, wer das viele Wasser im Freibad? Der Energiebericht beantwortet viele Fragen, aber nicht alle.

Von Markus Heinrich

Der jährliche Energiebericht sorgte für Kritik. Allerdings nicht wegen den Zahlen, die darin aufgeführt sind. Sondern wegen jenen Zahlen, die dort nicht stehen. Konrad Hölzle (CSU) war darüber so aufgebracht, dass er zunächst sogar das Ende der Debatte beantragen wollte, bis „ein aussagekräftiger Bericht vorliegt“. Es ging aber weiter, wenngleich auch Umweltreferent Daniel Pflügl (Grüne) kritische Worte fand. „Man kann den Frust und die Kritik der Kollegen nachvollziehen“, sagte er. „Das Problem mit den ungeklärten Verbräuchen haben wir fast jedes Jahr.“

Diesmal stand unter anderem die Frage im Raum, warum die Grund- und Mittelschule trotz aufwändiger energetischer Sanierung steigende Erdgasverbräuche aufweist, zehn Prozent mehr. Referent Michael Kolar von den Stadtwerken hat die Dreifachturnhalle im Verdacht, deren Verbrauch sich erstmals über ein volles Jahr niederschlage. Zahlen dazu gab es aber nicht.

Was bei Sanierungen an Einsparungen zu erwarten ist

„Ich erwarte eigentlich, dass eine neue Turnhalle sparsamer ist“, kritisierte Thomas Vögele (FW). Wenn man auf Kreisebene saniere, dann „holen wir 30 bis 40 Prozent raus“, berichtete der Kreisrat und erinnerte daran, dass es ja vorher auch schon eine Turnhalle an der Schule gab. Stadtbaumeister Roland Klier sagte, er glaube nicht, dass es die Turnhalle allein sei, denn auch die Halle sei ja nach modernen energetischen Gesichtspunkten geplant.

Sportreferent Jürgen Thiemann (SPD) berichtete noch von „der glorreichen Idee“ mancher Hallennutzer, die automatische Eingangstür zu blockieren, damit diese offen bleibt. Das koste im Winter zusätzliche Energie.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) sagte, man werde die ausstehenden Fragen in einer weiteren Sitzung beantworten. Dazu gehört auch jene von SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel nach dem steigenden Stromverbrauch des Parkhauses Kurpromenade, trotz Umstellung der Beleuchtung auf sparsame LEDs. Statt zuletzt etwa 43000 Kilowattstunden stehen dort nun 54000 Kilowattstunden im Bericht. „Wir wissen es nicht“, sagte Kolar zur Frage nach dem Grund. Jakob Trommer (FW) brachte die Ladestationen für Elektroautos in den Bad Wörishofer Parkhäusern ins Spiel. Im Verlauf der Diskussion stellte sich dann heraus, dass dies durchaus sein könne. Als aus dem Stadtrat die Anregung zum Einbau von Zählern kam, erfuhren die Räte, dass es diese Zähler bereits gebe, sie aber nicht abgelesen werden, weil der Ladestrom ja gratis abgegeben werde. Hier hakte Konrad Hölzle. „Da fehlen Fakten“, kritisierte er. „Wir sagen, wir wollen eine grüne Stadt sein, dabei werden Zahlen gar nicht erhoben.“

Im Freibad von Bad Wörishofen gab es ein Problem

Geklärt ist dagegen der hohe Wasserverbrauch im Freibad von Bad Wörishofen. Dort habe es im Vorjahr Probleme mit der Filteranlage gegeben. Als Folge habe das Wasser aus den Becken gelassen werden müssen, berichtete Kolar. Das Problem ist behoben, zudem spare man mit einer neuen Umwälzpumpe sichtbar Strom. Im Kurhaus ist der Wasserverbrauch zurückgegangen. Hier hätten sich energiesparende Einbauten bewährt. Überhaupt sei man „auf dem richtigen Weg“, so Kolar. Im Vergleich zum Jahr 2010 spare die Stadt 22 Prozent beim Ölverbrauch und etwa 20 Prozent beim Stromverbrauch. Mit Blick auf die Zahl der Photovoltaikanlagen in der Stadt sagte Kolar, nach dem Boom vieler Jahre habe sich „das nun eingependelt“. Trotzdem steigt die Zahl der montierten Anlagen weiter an. Im Vorjahr erzeugten mehr als 550 Anlagen Strom auf Wörishofer Dächern. Weiter geht die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Bad Wörishofen auf LED. Bereits jetzt ist der Stromverbrauch merklich gesunken, obwohl erst etwa 500 von insgesamt etwa 2500 Leuchten ausgetauscht wurden. „Wir versuchen, jedes Jahr 200 Lampen zu machen“, berichtete Kolar. Die Straßenbeleuchtung verursachte im vergangenen Jahr rund 61000 Euro Unterhaltskosten, nach 30000 Euro im Vorjahr.

Umweltreferent Pflügl reichen die Anstrengungen aber nicht aus. „Wir gehen die Schritte nicht konsequent“, sagte er. Die LED-Umstellung sei „klasse, aber nicht unsere Idee“, verdeutlichte er. Gleiches gelte für die Umwälzpumpe im Freibad oder die Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. „Da stellt sich mir die Frage: Was haben wir selbst für Ideen, um Energie einzusparen?“. Er würde sie hier über Vorschläge der Verwaltung freuen, machte Pflügl deutlich.

