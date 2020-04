11:00 Uhr

Energiewende: Keine Förderung mehr für Modellregion Unterallgäu

Plus Landrat Hans-Joachim Weirather moniert, dass es für Projekte im Raum Mindelheim keine weiteren Mittel gibt. Wie es für die Modellregion dennoch weitergehen soll.

Für die „Modellregion Unterallgäu Nordwest“ gibt es keine weitere Förderung. Seine Enttäuschung darüber hat Landrat Hans-Joachim Weirather nun in einem Brief an Bundesministerin Julia Klöckner zum Ausdruck gebracht. Darin zeigt sich Weirather verwundert darüber, dass die Mittel nicht bewilligt wurden. Alle Beteiligten hätten gerne in vollem Umfang an der Modellregion weitergearbeitet, so Weirather. „Inwieweit dies ohne Fördermittel möglich sein wird, ist fraglich.“ Dabei sei eine Förderung in Aussicht gestellt gewesen.

Ein Projekt mit 27 Gemeinden im Unterallgäu Zusammen mit 27 Unterallgäuer Gemeinden stießen der Landkreis Unterallgäu, das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) und die Lechwerke (LEW) in der Modellregion im nordwestlichen Unterallgäu zahlreiche Projekte an. Drei Jahre lang – von 2016 bis 2019 – ging es darum, Energie einzusparen, die Energieeffizienz zu erhöhen und die Nutzung erneuerbarer Energien auszubauen. Wie Weirather in dem Brief an Klöckner schreibt, seien „sehr viele Impulse“ für eine beschleunigte Energiewende gegeben worden. Nun gebe es keine weiteren staatlichen Mittel, und die Fortführung mancher Projekte sei gefährdet. Die Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft lief bereits 2019 aus. Seitdem habe man auf eine Antwort gewartet, ob es eine Anschlussförderung gebe, sagt Weirather. Diese kam jetzt – mit negativem Bescheid. Modellregion im Unterallgäu: Eineinhalb Jahre Unklarheit Dabei sei der Modellregion bei erfolgreicher Arbeit eine Verlängerung der Förderung über die zunächst bewilligten drei Jahre hinaus in Aussicht gestellt worden, erklärt Weirather. Ein entsprechender Förderantrag sei von Eza im Oktober 2018 und damit rechtzeitig eingereicht worden, um die Arbeit nahtlos fortzuführen. Stattdessen habe eineinhalb Jahre Unklarheit bestanden, wie es weitergehe. Dass die Arbeit in der Modellregion erfolgreich war, steht für Weirather außer Frage. „Es sind vier Nahwärmenetze in der Entwicklung, eine Vielzahl an Haushalten wurde erreicht und zum Umstieg auf erneuerbare Energien motiviert, die meisten größeren Unternehmen der Modellregion arbeiteten engagiert mit und alle Gemeinden der Modellregion beteiligten sich mit großem Einsatz und vielen eigenen Projekten“, sagt der Landrat. Allgäu-Airport in Zukunft mit erneuerbaren Energien? „Und als neuestes Highlight – mit ausgelöst durch das Modellvorhaben – soll das Gewerbegebiet am Allgäu-Airport in Zukunft mit erneuerbaren Energien, vor allem aus Biogas, versorgt werden.“ Nicht verstehen kann der Landrat die Ablehnung der Förderung auch, weil die Modellregion Vorbildcharakter für ganz Deutschland habe. „Hier haben Sie eine Region, die sehr gut als Praxisbeispiel dient, wie eine Energiewende erfolgreich in einer ländlichen Region umgesetzt werden kann“, schreibt er an die Ministerin. „Hier können Sie verschiedene Teilaspekte in der Praxis testen und vertiefen. Hier haben Sie ein erfahrenes und sehr engagiertes Projektkonsortium.“ So soll es trotz Förderstopp weitergehen Nichtsdestoweniger soll es in der Modellregion weitergehen. So soll laut Eza-Geschäftsführer Martin Sambale in der neuen Legislaturperiode mit den Beteiligten diskutiert und festgelegt werden, welche Teilprojekte auch ohne Förderung umgesetzt werden könnten und wo möglicherweise andere Förderquellen genutzt werden sollten. Denn die Modellregion wolle auch in Zukunft ein Vorbild für die Energiewende im ländlichen Raum sein. (mz) Lesen Sie auch: Heizen im Unterallgäu mit Ökostrom aus der Region





