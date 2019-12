vor 19 Min.

Engel in Menschengestalt beim Adventskonzert

Familie Günther beim Adventskonzert in der Kapuzinerkirche in Türkheim, (von links) Benedikt und Michael Günther, Maria Mayer-Günther und Lisa Maria Günther.

Die musikalische Familie Günther begeistert mit ihrem Adventskonzert wieder in der Türkheimer Kapuzinerkirche.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das Adventskonzert der Familie Günther ist bekannt im Ort und beliebt und lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Zuhörer nach Türkheim in die Kapuzinerkirche. Während der ersten Aufführung waren es so viele, dass nicht nur die Empore komplett besetzt war, sondern Besucher auch stehen mussten.

Alpenländische Volksmusik für die Adventszeit wird hier sehr geschätzt, sicher auch als Alternative zu den bekannten Weihnachtsliedern, die man jetzt oft und überall zu hören bekommt. Die volkstümlichen Melodien aus den bayerischen, tiroler, böhmischen und österreichischen Bergregionen haben ihren eigenen Zauber, da sie aus einer tiefen Frömmigkeit der Menschen damals entstanden sind.

Beim Adventskonzert von Familie Günther kam auch ein Alphorn zum Einsatz

Familie Günther hatte sich das Thema der „Engel in der Adventszeit“ für ihr Konzert gewählt. Engel seien an vielen Orten und zu vielen Zeiten unterwegs, unerkannt und oft auch in Menschengestalt. Von Engeln in vielerlei Situationen und Gestalt handelten auch die vorgetragenen Texte.

Bei den Musikstücken kamen außer Geige, Violoncello, Klarinette, Querflöte und Sopranblockflöte auch Horn, Posaune und sogar ein Alphorn zum Einsatz: Letzteres bedächtig, langsam, wie ein Weckruf. Das Zusammenspiel der Instrumente war perfekt, seine Vielstimmigkeit schuf eine besinnliche adventliche Atmosphäre. Sowieso beherrschten alle vier Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente virtuos. Beim gemeinsamen Singen harmonierten Stimme und Ausdruck.

Die Akustik in der nicht sehr großen, aber hochgewölbten Kapuzinerkirche ist eine Freude: Benedikt und Michael Günther, Maria Mayer-Günther und Lisa Maria Günther konnten ohne Mikrofon singen, mal zu zweit, mal zu viert. Die Texte waren immer gut zu verstehen. Auch während eines einzelnen Stücks wurde schon mal vom Instrument zur Stimme gewechselt und auch wieder zurück. Die Arrangements der traditionellen Lieder und Stücke trugen die individuelle Handschrift von Maria Mayer-Günther und die des Familienteams.

Nach dem ersten Adventskonzert gab es noch ein zweites

Die Adventszeit will die Menschen auf Weihnachten und auf Christi Geburt vorbereiten. Diesem Auftrag dienten die im Klang eher ruhigen Musikstücke, andere hatten die kirchliche Liturgie und Lobpreisungen zum Vorbild. Aber die alpenländische Weihnacht punktete auch mit fröhlichen Melodien, barocken Klängen und Tanzrhythmen im Dreivierteltakt. Da durften die Zuhörer nur noch die Augen schließen und einfach lauschen.

An diesem Konzertnachmittag in der Kapuzinerkirche gab es nach der ersten Aufführung noch eine zweite - sehr anstrengend für jeden Musiker. Nach einem gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Weihnachtslied und lang anhaltendem Applaus am Schluss wurden den Besuchern noch zwei Zugaben geschenkt, darunter eine gesungene Variation vom berühmten Südtiroler Andachtsjodler. Die sicherlich großzügigen Spenden sollen unter anderem der katholischen Pfarrei und bedürftigen Menschen in der Gemeinde zugutekommen.

