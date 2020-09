08:49 Uhr

Entscheidung über den Türkheimer Weihnachtsmarkt gefallen

Plus Findet der beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Türkheim in diesem Jahr statt? Die Gemeinde hat jetzt eine Entscheidung getroffen.

Lange haben die Organisatoren und die Marktgemeinde um die Abwägung gerungen. Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen um Bürgermeister Christian Kähler daher auch alles andere als leicht.

Entscheidung fiel den Verantwortlichen alles andere als leicht

Jetzt steht fest: In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor dem Türkheimer Schloss geben: Wie die MZ erfuhr, haben sich die Gemeinde und die Organisatoren jetzt entschieden, den beliebten Weihnachtsmarkt in der Adventszeit abzusagen. Schweren Herzens bestätigte Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage unserer Zeitung die Absage der Türkheimer Traditionsveranstaltung: „Sehr schade, aber wir wollen die Zahl der unnötigen Kontakte so gering wie möglich halten“., so Kähler.

