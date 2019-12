vor 57 Min.

Entspannter Blick zurück

Jubilare in Markt Wald feiern gemeinsam

Alle Jahre wieder erreicht die etwas älteren Bürger Markt Walds mit runden Jubiläen die Einladung zum gemütlichen Beisammensein in der Adventszeit. Heuer haben 17 Geburtstagskinder das 80. Lebensjahr vollendet, elf das 85. und vier das 90. Älteste Bürger sind Hermann Fleschutz mit 95 und Elvira Kubelka mit 98 Jahren, die aber beide nicht kommen konnten.

Zum Kreis der Feierrunde gehörten zudem acht goldene, zwei diamantene Hochzeitspaare und ein eisernes Hochzeitspaar. Im Plausch an den Tischen lebten die alten Zeiten wieder auf. Man erinnerte sich zum Beispiel an die zweiklassige Dorfschule in Oberneufnach, in der die jeweils ältesten Schüler das Sagen hatten und der Rohrstock der Lehrer gelegentlich locker saß. Auch der damalige Pfarrer führte ein strenges Regiment, vor dem man selbst während der Messe in der Kirche nicht sicher sein konnte, berichteten die Jubilare.

Auch Bürgermeister Peter Wachler richtete den Blick ein wenig zurück auf das zu Ende gehende Jahr und die auch in Markt Wald spürbaren allgemeinen Trends.

So habe man zwar für 2019 zwölf Eheschließungen zu verzeichnen, aber die heiratswilligen trauten sich tendenziell längst nicht mehr so früh, und auch mit dem „Bund fürs ganze Leben“ nehme man es nicht mehr so ernst, sagte er in seiner Ansprache. (stn)

