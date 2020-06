12:42 Uhr

Entspannter Parken am Klinikum Kaufbeuren

Plus Hunderte neuer Parkplätze entstehen Die sind auch nötig, denn Parken am Krankenhaus war bislang ein leidiges Thema. Es gibt aber auch eine Neuerung, die Nutzern weniger gut gefallen wird.

Von Alexander Vucko

Parken am Klinikum in Kaufbeuren – bisher ein meist leidiges Thema. Besucher, Patienten und Mitarbeiter, die in ihren Autos auf der Suche nach Stellflächen übers Gelände rollen. Teils unbefestigter Boden. Provisorische Parkplätze an der Straße. Und dazu: der ein oder andere rücksichtslose Autofahrer, der sein Fahrzeug einfach im Parkverbot abstellt. Mit Engpässen ist es aber bald vorbei. Es gibt große Pläne.

Das Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren verwirklicht einen lang gehegten Plan und baut ein Parkhaus. Im Herbst sollen die 321 Stellflächen verfügbar sein. Das Parkhaus entsteht nordwestlich des Klinikumkomplexes und kostet einschließlich der flankierenden Arbeiten 6,4 Millionen Euro. Zehn Halbebenen sind geplant. Das Zweckgebäude wird eine Fläche von 33 mal 43 Metern einnehmen und etwa 17 Meter hoch sein. Mit den 321 neuen Stellflächen steigt die Gesamtzahl der Parkplätze auf 800. Laut Klinik-Vorstand Andreas Fischer sind das in der Summe 160 Parkplätze mehr als vorher. Denn für das Parkhaus müssen einerseits Stellflächen geopfert werden, andererseits bleibt der ebenerdige Parkplatz vor dem Haupteingang bestehen. Auch die provisorischen Stellplätze an der Straße sollen damit der Vergangenheit angehören.

Die Beschränkungen in der Corona-Krise haben den Arbeiten in Kaufbeuren sogar geholfen

„An Zahl und Qualität bieten wir dann allen Besuchern zeitgemäße Parkmöglichkeiten“, verspricht Fischer. Damit endet auch die Zeit notdürftig aufgekiester oder unbefestigter Flächen und Provisorien.

Dem Bau sei eine lange und intensive Planungsphase vorausgegangen, so Fischer. Unter anderem musste der Bedarf ermittelt werden, der nicht nur den Patientenzahlen, sondern auch den etwa 1000 Mitarbeitern im Kaufbeurer Klinikum und den Beschäftigten des AWO-Kinderhauses am Klosterwald in der Nachbarschaft gerecht wird. Auch die Zufahrten für die Rettungsdienste und der Helikopter-Landeplatz spielten in dem Konzept für den Bau eine entscheidende Rolle.

Allerdings endet mit dem Neubau auch die Zeit der kostenlosen Parkmöglichkeiten vor dem Klinikum. Derzeit ist laut Fischer ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in Arbeit, über das am Ende noch der Verwaltungsrat entscheiden muss.

Dass der Bau des Parkhauses mitten in der Corona-Krise begann, entspricht schlicht der langfristigen Terminierung. „Für die Arbeiten war es in der Anfangsphase sogar eine gute Zeit“, sagt Fischer, „denn durch die Zugangsbeschränkungen war es relativ ruhig auf dem Gelände.“ Mittlerweile gebe es im Klinikum „fast“ wieder Normalbetrieb.

