07:00 Uhr

Entwurfsplan für neue Stettener Kindertagesstätte steht

Plus Der geplante Neubau mit Bürgersaal ist wieder einen Schritt weiter. Was sich im Vergleich zu den ersten Plänen geändert hat und wann die Gemeinde gerne mit den Arbeiten fertig wäre.

Von Sandra Baumberger

Bis die Gemeinde Stetten gegenüber dem Rathaus mit den Bauarbeiten für eine neue Kindertagesstätte mit Bürgersaal beginnen kann, dauert es zwar noch ein bisschen, doch die Pläne werden immer konkreter. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte Architektin Theresa Schuster den aktuellen Entwurfsplan vor, der in mehreren Punkten von den ersten Plänen abweicht und den die Räte einstimmig billigten. Eine der wesentlichsten Änderungen betrifft Bürgermeister Uwe Gelhardt ganz direkt.

Denn im ersten Stock des Gebäudes soll nun doch ein neues, über den Aufzug barrierefrei erreichbares Bürgermeisterbüro entstehen. Nach den ersten Plänen hatte die Gemeinde davon zunächst Abstand genommen, weil es für das Büro keine Fördermittel gibt. Auf Drängen der Bürger, so Bürgermeister Gelhardt im Gespräch mit der MZ, habe sich der Gemeinderat jetzt aber umentschieden. „Wir müssen ja für ältere Bürger genauso da sein“, sagte Gelhardt, dessen bisheriges Büro nur über zwei längere Treppen erreichbar ist. Etliche Bürger, die diese nicht mehr bewältigen können, hätten ihn deshalb schon um Hausbesuche gebeten. Das neue Büro soll im ersten Stock des geplanten Wiederkehrs untergebracht werden, ein ebenfalls geplanter kleiner Besprechungsraum soll auch den Vereinen zur Verfügung stehen.

Im neuen Stettener Bürgersaal sollen bis zu 199 Gäste Platz finden

Die weiteren, eher kleinen Änderungen betreffen den Bürgersaal, der sich ebenfalls im ersten Stock befindet. Hier sollen nun nicht 230, sondern wegen der Brandschutzauflagen maximal 199 Gäste Platz finden. Auch die Galerie im offenen Dachstuhl, von der aus die Besucher das Geschehen im Saal hätten verfolgen können, ist nun vom Tisch. Außerdem haben sich die Gemeinderäte gegen eine feste Bühne entschieden, damit in dem Saal acht elektronische Schießstände untergebracht werden können.

Weiterhin geplant sind ein Foyer, über das die Besucher den Bürgersaal erreichen, eine Catering-Küche, ein Ausschank und ein Bierstüble. Zudem soll der Saal wie ursprünglich vorgesehen mit einer faltbaren Trennwand auf maximal 60 Sitzplätze verkleinert werden können. Fest steht nun auch, dass ein Teil des Gebäudes unterkellert wird.

Um die Förderung zu bekommen, müsste die Tagesstätte bereits Ende Juni 2022 fertig sein

Im Erdgeschoss, in dem die Kindertagesstätte und ein über einen separaten Eingang zugänglicher Bankterminal Platz finden sollen, gibt es keine wesentlichen Änderungen zur ursprünglichen Planung: In den beiden Kindergartengruppen sollen wie jetzt in den Kindergärten in Stetten und Erisried 50 Kinder betreut werden, hinzu kommt eine Kinderkrippe für 15 Kleinkinder. Um für die Tagesstätte eine staatliche Förderung zu bekommen, müsste sie bereits Ende Juni 2022 fertig sein.

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg: Der Entwurfsplanung, die nun zunächst ans Amt für ländliche Entwicklung geht, um die Höhe der bereits zugesagten Fördermittel zu ermitteln, folgen die Genehmigungs- und die noch detailliertere Ausführungsplanung, die Arbeiten müssen ausgeschrieben und dann begonnen werden. Theoretisch, so Gelhardt, könnte es schon in diesem Jahr so weit sein. In der Praxis werde sich aber zeigen, inwiefern die Corona-Pandemie den Zeitplan der Gemeinde beeinflusst. Inklusive einer ersten, noch groben Kostenschätzung für die Möblierung rechnet Architektin Schuster mit Gesamtkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Fließen die Fördermittel wie erwartet, müsste die Gemeinde rund 1,9 Millionen Euro davon selbst tragen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen