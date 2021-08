Eppishausen

07:04 Uhr

Mehr Stabilität für die Kirche St. Michael in Eppishausen

Plus Experten nehmen derzeit Gebälk und Dachstuhl des Kirchturms von Eppishausen unter die Lupe. Was alles auf dem Plan steht.

Von Ulla Gutmann

Vor etwa 30 Jahren wurde zuletzt am Gebälk des Dachbereiches des Turmes von St. Michael in Eppishausen gearbeitet. Jetzt war es wieder soweit. Der Turm der Pfarrkirche ist eingerüstet und an der Westseite wurden die Dachplatten entfernt. So konnte Wendelin Bruland, der für die Tragwerksplanung zuständig ist, Balken und Bretter sichten und gleich bei den ebenfalls anwesenden Mitarbeitern der Firma Holzheu Material bestellen.

