Trotz Corona ist der SC Eppishausen im Plan

Plus Der SC Eppishausen will im Herbst mit dem Neubau des Sportheims beginnen. Zuvor ernennt der Verein noch zwei treue Mitglieder zu Ehrenmitgliedern.

Der Bericht, den Jürgen Gumpinger den Mitgliedern des SC Eppishausen präsentierte, war länger als in den vergangenen Jahren. Kein Wunder, schließlich musste bei der Generalversammlung 2021 auch das Jahr 2019 noch berücksichtigt werden – die Mitgliederversammlung 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.