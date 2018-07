vor 22 Min.

Er ist im Alltag und beim Frundsbergfest dasselbe

Gottfried Bergmiller aus Mindelheim macht denselben Job - egal, ob im echten Leben oder beim Frundsbergfest.

Von Ulla Gutmann

Die vierte Generation der Familie Bergmiller arbeitet als Goldschmied in der Maximilianstraße in Mindelheim. Insgesamt hat das Haus 200 Jahre Goldschmiedetradition erlebt. Gottfried Bergmiller (62) ist auch sonst traditionsbewusst und seit 40 Jahren aktiv beim Frundsbergfest dabei. So lange sind dort schon, initiiert von Erwin Holzbaur, verschiedene Zünfte, wie die der Goldschmiede vertreten. Gottfried Bergmiller ist somit im wahren Leben und beim historischen Fest ein Goldschmied. Der Mindelheimer hat auch verschiedene alte Gerätschaften aus dem Goldschmiedehandwerk gesammelt, wie den Dreulbohrer, den er auf dem Foto in der Hand hält und die Walze für Draht und Blech.

Themen Folgen