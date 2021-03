vor 17 Min.

Ergebnisse eines kreativen Jahres im Mindelheimer Salon

Tiere sind das liebste Motiv von Anna Scholz. Sie zeigt diesen Monat ihre Bilder im Salon des Kunstvereins Mindelheim.

Von Tina Schlegel

Es war ein kreatives Jahr für die Künstlerin Anna Scholz, trotz der Krise. Bereits Anfang 2020 hatte sie ihren Job in München auf Teilzeit zurückgefahren, um sich mehr ihrer Kunst widmen zu können und dann voller Eifer und Leidenschaft an ihren Bildern gearbeitet, sodass sie nach Absprache mit Christel Klemenjak, Vorsitzende des Kunstvereins Mindelheim, kurzfristig eine Einzelausstellung im Salon auf die Beine stellen konnte.

„Es ist schon ein tolles Gefühl, jetzt allein die Räume nützen zu dürfen und auch mal alle Bilder so nebeneinander zu sehen“, erzählt die Kommunikationsdesignerin, die in München für den Bayerischen Landtag arbeitet.

Die Künstlerin zeigt in Mindelheim zwei ganz unterschiedliche Stilrichtungen

Ihre aktuelle Ausstellung verteilt sich in den beiden Räumen des Salons und könnte bei einem ersten Rundgang sogar von verschiedenen Künstlern sein, zeigt sie doch zwei ganz unterschiedliche Ansätze.

Im linken Raum befinden sich Bilder, die auf den ersten Blick wie Fotografien wirken, die dann grafisch bearbeitet wurden. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man den feinen Strich und das Original hinter der Fotografie: Eine Handzeichnung, die Anna Scholz fotografiert und anschließend digital bearbeitet. Es sind zumeist liebevolle und in vielen Stunden akribischer, feingliedriger Arbeit angefertigte Darstellungen von Tierkindern. Sie liebe Tiere einfach, vor allem eben die ganz kleinen, sei gleichzeitig unheimlich fasziniert von der Anatomie der Tiere und zeichne daher auch einzelne Körperteile sehr gern wie etwa Hundepfoten.

Allerdings reicht ihr die detailgetreue Zeichnung nicht. „Ich will bewusst das Niedliche durchbrechen, daher bearbeite ich die Fotografien.“ Ein Kunstgriff, der zunächst verwirrt, allmählich jedoch einen eigenen Reiz entfaltet. Die Verspieltheit des kindlichen Objektes wird seiner Naivität beraubt und mündet in eine abstrakt anmutende Bildebene. In diesem Spannungsfeld bleibt die Bewegung gefangen, verharrt die Zeit gewissermaßen als wolle die Künstlerin sich und ihr Objekt bewusst zum Innehalten bringen.

In jeder Zeichnung stecken rund 20 Stunden Arbeit

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Tiere von Scholz in den Momenten, in denen sie sie einfängt, gerade herumtollen und auch mal kopfüber in Bewegung sind. An die 20 Stunden Arbeit stecken in einer solchen Zeichnung, und diese Werke hütet sie wie einen Schatz.

Ihre Tierliebe wird auch zum Objekt ihrer anderen, großformatigen Acrylbilder, wenn auch auf ganz andere Weise. Neben den Hunden sind es Szenen der Jagd, die hier ein ganz anderes Bild abgeben. Ein erlegter Rehbock in seinem Blut, ein totes Wildschwein, Bilder, deren grausame Realität die Künstlerin selbst erschrecken, doch als Jägerin weiß sie, dass Tierliebe und das Erlegen eines Tieres für einen Jäger, kein Widerspruch sein muss.

Gleichwohl gesteht sie, dass der Moment des Tötens ein monumentaler sei, einer, der zittern lässt ob der eigenen Machtausübung. Vielleicht liegt es also gerade an diesem Bewusstsein, an dem Respekt vor dem Leben und vor allem an der Wertschätzung des Tieres, dass sich auch ihre Jagdszenen nahtlos in das Gesamtkunstwerk fügen.

Auch Bronzefiguren und Landschaften sind in Mindelheim zu sehen

Anna Scholz präsentiert im Salon außerdem kleine Bronzefiguren sowie Landschaftsbilder. Nahezu alle Werke stammen aus dem letzten Jahr und so ruhig und besonnen die Künstlerin selbst im Gespräch wirkt, so rastlos ist sie offenbar bei der Arbeit.

Nach wie vor gelten besondere Bedingungen für die Ausstellungen im Salon: Wer sich für die Werke von Anna Scholz interessiert, kann die Künstlerin kontaktieren unter scholz.anna@icloud.com oder 0176 307629 11. Nach Absprache ist dann eine Besichtigung der Werke möglich. Einen Einblick in das vielseitige Schaffen der Künstlerin gewinnt man auf ihrer Homepage www.keinbezug.de wo auch Texte von Anna Scholz zu lesen sind.

