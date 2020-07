vor 17 Min.

Erhebliche Sichtbehinderung durch wilde Parker

Das als Parkplatz ausgewiesene Areal an der Mindelheimer Straße Ecke Am Anger soll nun einer Prüfung unterzogen werden.

Plus Fahrzeuge auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Wiedergeltinger Feuerwehrhaus beeinträchtigen die Sicht. Jetzt soll der Parkplatz überprüft werden.

Von Regine Pätz

Der vordere Bereich des unbefestigten Areals an der Mindelheimer Straße Ecke Am Anger in Wiedergeltingen ist als öffentlicher Parkraum ausgewiesen. Dort, gegenüber den Feuerwehrhaus, weist zudem ein Verkehrsschild auf den Zeitraum der Parkdauer hin. Zwei Stunden, heißt es dort, darf man auf diesem Areal parken, im Zeitraum Montag bis Samstag, zwischen 6 und 20 Uhr. Danach ist der Platz nicht mehr reglementiert – bis zum nächsten Morgen. Tatsächlich nutzen aber immer mehr Verkehrsteilnehmer dieses Areal im Besitz der Gemeinde, um dort ihr Fahrzeug über den erlaubten Zeitraum hinaus abzustellen - und das birgt Probleme.

Immer öfter lasse sich beobachten, dass der eigentlich zeitlich beschränkte Parkplatz zum Dauerparkplatz werde, wie Jürgen Auerhammer ( CSU) im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte.

Auf dem Gelände, das der Gemeinde Wiedergeltingen gehört, wird teils wild geparkt

Er selbst hatte dort vor geraumer Zeit einen Anhänger abgestellt, räumte er unumwunden ein, und prompt ein Schreiben vom Ordnungsamt erhalten, da es sich dort ja um öffentlichen Grund handele. Er habe den Anhänger dann entfernt. Geprägt durch diese Erfahrung, falle dem CSU-Gemeinderat nun immer öfter auf, dass auch andere Fahrzeughalter Probleme mit der Einhaltung der Parkdauer hätten.

Tatsächlich befinden sich auf dem weitläufigen Areal, jedoch im hinteren Bereich, eine kleine Anzahl Dauerparkplätze. Ein ortsansässiges Zahnlabor hat dafür einen Pachtvertrag mit der Gemeinde geschlossen. Deren Fahrzeuge reihen sich dort tagsüber aneinander, „ordentlich geparkt“, wie Bürgermeister Norbert Führer betonte. Ganz anders sehe es jedoch auf dem restlichen Gelände aus.

Mag es an den fehlenden Parkplatzeinteilungen liegen, die dem Parker suggerieren, er könne sein Fahrzeug so abstellen, wie es für ihn am praktischsten ist: Fakt ist jedenfalls, dass es durch unachtsam abgestellte Fahrzeuge dort immer öfter zu erheblichen Sichtbehinderungen für diejenigen führt, die aus dem Anger ein- oder ausfahren wollen.

Dem Wiedergeltinger Gemeinderat Jürgen Auerhammer geht es um die Verkehrssicherheit

Ein Grund mehr für Jürgen Auerhammer, die Thematik in Form eines Antrags auf die Tagesordnung im Gremium setzen zu lassen, wie er selbst bestätigte. Es gehe ihm gleichermaßen um Gleichberechtigung, aber auch um die Verkehrssicherheit.

„Es wird weiterhin munter geparkt“, schreibt er in seinem Antrag, „und das (…) in einer Weise, dass für aus dem Anger abbiegende Fahrzeuge eine erhebliche Sichtbehinderung besteht.“ Fotos hatte das Ratsmitglied zur Untermauerung ebenfalls vorzuweisen, noch am Abend seiner Antragstellung aufgenommen. „Nunmehr sind es nicht nur ein, sondern schon zwei Lastwagen“, schreibt er weiter. Direkt zur Mindelheimer Straße hin abgestellt, hätten diese die Sicht für alle abbiegenden Fahrzeuge deutlich eingeschränkt.

Er selbst habe beim Abbiegen unter solchen Bedingungen einmal beinahe einen Radfahrer übersehen, schilderte Jürgen Auerhammer. Zudem gehöre dieser Bereich ja auch zum Schulweg örtlicher Kinder.

Markierte Parkplätze könnten in Wiedergeltingen dem wilden Parken abhelfen

Um Abhilfe gegen das wilde Parken zu schaffen, könnte sich Maximilian Kienle (Bürgerverein) einen Bereich mit gesondert markierten Parkplätzen vorstellen, wie er den Räten anschließend vorschlug. Das ganze Areal generell einer Überprüfung zu unterziehen, regte Brigitte Roth (Bürgerverein) an. „Wenn es schon um eingeschränkte Sichtverhältnisse geht“, sagte sie, „sollten wir uns einen Überblick verschaffen“. Zudem gehöre das Parkhinweisschild den Benutzern des Areals verständlicher gemacht.

Im Anschluss einigte man sich darauf, die Verwaltung mit der Erarbeitung von Vorschlägen zu beauftragen, die dann dem Gremium zur Diskussion vorgelegt werden. Spätestens nach der Sitzungspause im Spätsommer soll es dann zu Lösungen kommen.

Jürgen Auerhammer regte zudem an, mit den Haltern der betroffenen Fahrzeuge Kontakt aufzunehmen und auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen.

