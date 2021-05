Erkheim

08:00 Uhr

Corona-Testzentrum: Wird in Erkheim falsch getestet?

Plus MZ-Leser kritisieren die PCR-Tests am Testzentrum des Landkreises und halten diese für „zumindest überprüfungsbedürftig“. Was das Landratsamt zu den Vorwürfen sagt.

Von Andreas Berger

Gibt es im Corona-Testzentrum in Erkheim, das vom Landkreis Unterallgäu betrieben wird, Probleme mit PCR-Tests? Diesen Eindruck haben drei Unterallgäuer, die uns geschrieben haben. „Aus meinem beruflichen Umfeld kann ich nun schon von zwei Fällen berichten, bei denen der in Erkheim durchgeführte PCR-Test negativ war, obwohl bei einem Nachfolgetest an einer anderen Teststation beide Personen positiv waren. Für mich ist das ein Hinweis, dass eventuell die Routine der Testdurchführung in Erkheim zumindest überprüfungsbedürftig ist“, schreibt ein Leser.

