Heimatpreis für den Erkheimer Adolf Huber

Erkheims Bürgermeister Seeberger lobt Huber als einen Menschen, "der seit Jahrzehnten beherzt zupackt“.

Viel im Stillen und Verborgenen wirkt Adolf Huber aus Daxberg, beschreibt Bürgermeister Christian Seeberger den neuen Preisträger des Erkheimer Heimatpreises beim Festakt an der Lourdes-Grotte. In die Runde blickend und begleitet von der Musikkapelle Erkheim erlebt Seeberger „Gänsehautgefühl“ an der von Huber mitgebauten Grotte. Der Heimatpreis, so der Bürgermeister, werde seit 2002 nun zum neunten Mal verliehen und sei mit 750 Euro dotiert.

Die Mariengrotte hat Adolf Huber mit aufgebaut

„Wir brauchen Menschen, die Initiative ergreifen und mit neuen Ideen beherzt zupacken“, dankt der Bürgermeister dem Vorbild in der Gemeinde. Adolf Huber habe die Mariengrotte geprägt. Maßgeblich habe er das „Heilige Grab“ in der Nikolaus-Kirche wieder zu neuen Ehren gebracht. Sein tiefer Glaube lasse ihn im kirchlichen Leben aktiv sein, wie etwa im Pfarrgemeinderat oder als Vorsitzender der KAB (Katholischen Arbeitnehmer Bewegung) Erkheim-Günztal.

Für Huber sei Heimat mehrfach auf der Welt zu finden. Überall wie in Venezuela, Kenia oder auf Bali habe er „den Menschen ein Gefühl der Geborgenheit und des Willkommens“ geschenkt. „Doch am stärksten ist dein Wirken hier in Erkheim und Daxberg spürbar“, zeigte Kaiser auf, wie Huber viele Grundsteine und Grundlagen für das Heute schuf. Besonders hob er seinen Einsatz für den arbeitsfreien Sonntag hervor.

Huber war auch drei Jahrzehnte im Erkheimer Pfarrgemeinderat

Neben drei Jahrzehnten im Pfarrgemeinderat, als Lektor und Kommunionhelfer empfand Huber es als schönste Aufgabe, Kranken und Senioren die Kommunion zu bringen. Für den Preisträger sei „Heimat ein Sehnsuchtsort, der unbändig viel mit dem Herzen zu tun hat“. All seine Talente habe er dort eingesetzt. Das Gemeinwesen lebe von diesem Miteinander. Die bayerische Staatsregierung habe ihm für ehrenamtliche Pflegetätigkeiten den „Weißen Engel“ überreicht.

Durch Adolf Huber erlebt Kaplan Donatus Uzoagwa in Erkheim ebenso Heimat und spendete allen den Segen, besonders der Familie Huber.

Für seine Projekte in Nigeria stiftete Huber die Spenden des Tages, damit dort Schulen gebaut werden können. Ergreifend empfand der Preisträger die Verleihung, die er zusammen mit seiner Frau Karolina, Kindern, Enkeln und zahlreichen Freunden erlebte. (jd)