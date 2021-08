Erkheim

11:17 Uhr

So soll der Erkheimer Ortskern attraktiver werden

Der Markt Erkheim will die Aufenthaltsqualität im Ortskern deutlich erhöhen. Daher hat die Gemeinde einen Planungswettbewerb ins Leben gerufen. In einem ersten Schritt soll der Bereich der Marktstraße neu gestaltet werden.

Von Johannes Schlecker

Das Ziel ist klar definiert: Der Markt Erkheim will die Aufenthaltsqualität im Ortskern deutlich erhöhen. Es ist ein lang gehegter Wunsch, der nun bald realisiert werden könnte. Im Mittelpunkt steht dabei der von der Gemeinde ins Leben gerufene Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“, der sich kurz vor dem Abschluss befindet. Zwölf Büros hatten laut Bürgermeister Christian Seeberger ihre Entwürfe eingereicht, drei davon kamen in die engere Auswahl. Eine Entscheidung steht noch aus.

