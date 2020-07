09:00 Uhr

Erkheim erweitert seine Kindertagesstätte

Plus Die Kosten für den Kita-Anbau liegen bei etwa einer Million Euro. Wann das Projekt abgeschlossen werden soll.

Von Franz Kustermann

Etwa eine Million Euro will die Marktgemeinde Erkheim in die Erweiterung von Kindergarten und Krippe investieren. Die Tragwerksplanung ging an das Büro DSH-Ingenieure Kempten. Der Planungsauftrag für die Erweiterung wurde vom Marktgemeinderat einstimmig an die PSP-Architekten Memmingen vergeben: Professor Dr. Josef Schwarz sicherte der Gemeinde zu, in vier Wochen die Planunterlagen genehmigungsfähig zu erstellen. Heuer noch soll als „klassische Winterbaustelle“ mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das kommende Jahr geplant.

Kita in Erkheim: Klappt es mit der Förderung?

Laut Bürgermeister Christian Seeberger erfolgte die Konzeption in enger Abstimmung mit Fachbetreuerin Manja Sailer vom Unterallgäuer Landratsamt. Die Förderfähigkeit dieses Projekts hänge allerdings vom Raumprogramm ab. Weil der bisherige Kindergarten „in Teilen bereits eine gewisse Großzügigkeit aufweist“, werde die Marktgemeinde an einem offenen Gespräch mit dem Fördergeber – der Regierung von Schwaben – nicht vorbeikommen. Auch wenn der erfahrene Planer vieler öffentlicher Gebäuden „mit der Situation bestens umzugehen weiß“, besteht laut Seeberger trotzdem die Gefahr, dass die Fördermittel wegen großzügig bemessener Flächen im Altbestand etwas gekürzt werden könnten.

Die Erweiterung wird zwischen dem 30 Jahre alten Altbau und dem zehn Jahre jüngeren Neubau nach Süden hin über einen verbindenden Lichthof erfolgen. In diesem Bereich wird das derzeit noch ebene Gelände so modelliert, dass die Kinder sowohl aus dem Untergeschoss (mit großzügigem Lichthof ausgestattet) als auch aus dem Erdgeschoss jeweils barrierefrei ihren ebenerdigen Garten-Spielplatz erreichen können.

Mehr Krippenplätze in Erkheim

Neu gebaut werden zwei Krippen-Gruppenräume im Untergeschoss und ein Gruppenraum für die nunmehr fünfte Kindergartengruppe im Erdgeschoss. Dazu kommen jeweils noch ein neuer Speiseraum, Mehrzweckraum, Küche und zwei Therapieräume. Weil das Gebäude jetzt schon sehr lang gestreckt ist, habe das Architekturbüro eine sinnige Lösung gefunden, die das Bauwerk optisch nicht noch weiter in die Länge zieht, freute sich der Bürgermeister.

Insgesamt sind in dem Kindergarten an der Arlesrieder Straße aktuell mehr als 100 Kinder untergebracht. „Weil die Zahl der Kinder aber weiter zunimmt, muss der Markt auch für die Zukunft vorsorgen“, sagte Seeberger. Dennoch sei oft nicht immer klar, wie viele Eltern ihre Kinder in den kommenden Jahren tatsächlich in die Krippe bringen möchten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen