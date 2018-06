20:19 Uhr

Erst Umleitung, dann freie Fahrt

Der nächste Bauabschnitt der maroden Staatsstraße 2027 bei Forsthofen wird nun angegangen. Was Verkehrsteilnehmer in den nächsten Monaten erwartet.

Von Franz Issing

Was lange währt, wird endlich gut. Mehr als 20Jahre kämpfte Ettringens Bürgermeister Robert Sturm um den Ausbau der maroden Staatsstraße 2027 bei Forsthofen. In mehreren Bittbriefen zuerst an das Straßenbauamt Neu-Ulm und später an die Behörde in Kempten wies er auf deren miserablen Zustand hin. Wie schon die alten Römer, war sich der Rathauschef im Klaren: „Nur ein steter Tropfen höhlt den Stein.“ Seine Appelle um Erneuerung der St2017 stießen nicht auf taube Ohren. So wurde 2015 ein erster, rund 1,2 Kilometer langer Bauabschnitt vom Ortsteil Forsthofen bis zur Landkreisgrenze Augsburg fertiggestellt.

Umso größer die Freude über den Beginn des zweiten Bauabschnitts, der jetzt im Beisein von Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, Vizelandrätin Marlene Preißinger, Bürgern, Pächtern, Bauarbeitern und Grundstückseigentümern mit dem ersten Spatenstich symbolisch vollzogen wurde. Erneuert wird die 1,8 Kilometer lange Trasse, die sich von Forsthofen bis zur Abzweigung Aletshofen und östlich von Höfen bis zur Landkreisgrenze erstreckt. Bei einer kleinen Feierstunde vor Ort bedankte sich Bürgermeister Robert Sturm bei allen, die dem Straßenbauprojekt zum Gelingen verhalfen. „Wir sind in den letzten Jahren ja immer wieder mal in ein Wechselbad der Gefühle gefallen, weil wir dachten, das Straßenbauamt Kempten ist für das Unterallgäu weit weg“ , bemerkte er. „Doch weit gefehlt, man hat uns nicht vergessen“, freute er sich. Seiner Begeisterung verlieh ein Trio der Musikapelle Ettringen mit der „Ode an die Freude“ Ausdruck.

Pschierer: Nur eine gesunde Infrastruktur lockt Gäste und Urlauber ins Unterallgäu

Und weil Sicherheit auf der Staatsstraße 2017 zukünftig Vorfahrt haben soll, errichtet die Gemeinde Ettringen parallel zum Ausbau einen 300000 Euro teuren Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 Metern. Bei der Finanzierung des Projekts, „dem Tüpfelchen auf dem i“, rechnet man mit Fördermitteln aus dem Sonderbaulast-Programm des Freistaates Bayern. Wirtschaftsminister Pschierer sagte für den Rad-und Gehweg einen Zuschuss von 75 Prozent zu. „Nur mit einer gesunden Infrastruktur locken wir Gäste und Urlauber in unsere schöne Heimat“, betonte er. Dies sah auch Vizelandrätin Marlene Preißinger so. Von einer „Rollenden Kiste“ mit Getränken gut versorgt, stieß man mit einem Gläschen Sekt auf einen frist- und kostengerechten Fortgang der Baumaßnahmen an.

Doch hier trübt ein kleiner Wermutstropfen das Engagement der Bauherren. Weil ein Grundstückseigentümer sich quer legt, muss für einen dritten Bauabschnitt mit einer Länge von 600 Metern noch ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden.

Der Freistaat zahlt den Großteil der 1,9 Millionen Euro

Noch etwas zum Verlauf und zu den Ausbaukosten der 3,6 Kilometer langen Ausbaustrecke der St2027: Die belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Der Freistaat beteiligt sich daran mit 1,4 Millionen Euro. Das Straßenbauamt Kempten sieht in ihr eine wichtige Ost-West-Verbindung für den überregionalen Verkehr im Regierungsbezirk Schwaben, die auch den Ortsverkehr in Ettringen entlastet. Die Staatsstraße 2017 verläuft von Hiltenfingen, führt über Höfen und Forsthofen nach Mittelneufnach wieder in den Landkreis Augsburg. Enge Kurven werden abgeflacht und wegen des hohen Verkehrsaufkommens wird die Fahrbahn auf 6,50 Meter verbreitert.

Wo und wann gesperrt ist

Der Vollausbau macht eine Sperrung und Umleitung des Verkehrs unumgänglich. Dies gilt bis Mitte August 2018 von Forsthofen (östlicher Ortsausgang) bis einschließlich der Kreuzung Aletshofen/Traunried und dann von Mitte August bis 12. Oktober zusätzlich von Höfen (östlicher Ortsausgang) bis zur Landkreisgrenze. Umgeleitet wird ab Mittelneufnach über die St 2028 – Markt Wald, die MN 9 – Schnerzhofen – Siebnach – MN 36 – St2015 – Hiltenfingen und umgekehrt. Höfen ist während der Sperrung noch aus Richtung Hiltenfingen und auch über die Gemeindeverbindungsstraße aus Siebnach erreichbar.

