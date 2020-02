11:11 Uhr

Erst brennt das Auto, dann ist der Führerschein weg

In Mindelheim ist ein Auto ausgebrannt.

Das war kein guter Samstag für einen 53-Jährigen: Erst brannte sein Auto in Mindelheim aus, dann musste er auch noch den Führerschein abgeben.

Von Melanie Lippl

Diesen Samstag wird ein 53-Jähriger vermutlich nicht so schnell vergessen: Erst fing sein Auto im Dr.-Jochner-Weg in Mindelheim zu brennen an, dann verlor er auch noch seinen Führerschein.

Die Mindelheimer Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten

Wie die Polizei berichtet, versuchten Kräfte der Mindelheimer Feuerwehr, den Brand unter Atemschutz abzulöschen, konnten aber einen Totalschaden des Autos nicht mehr verhindern. Grund für den Brand ist offenbar ein technischer Defekt im Motorraum, der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab deutlich mehr als 1,1 Promille

Während die Polizisten den Brand aufnahmen, stellten sie fest, dass der 53-jährige Fahrer des Autos deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei deutlich mehr als 1,1 Promille, daraufhin wurde dem Mann Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.

