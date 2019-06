12:27 Uhr

Erste "Fridays-for-Future-Demo" in Mindelheim

Rund 80 Jugendliche beteiligten sich am ersten Fridays-for-Future-Solidaritätsmarsch in Mindelheim. Organisiert hatten ihn die Schülerinnen der Klasse 8c, die mit dem Termin am Freitagnachmittag auch zeigen wollten, dass es ihnen nicht darum geht, die Schule zu schwänzen, sondern wirklich um mehr Klimaschutz.

Von Sandra Baumberger

Da sage noch einer, die Schüler nutzten die Fridays-for-Future-Demonstrationen nur, um sich vor dem Unterricht zu drücken: Auf dem Mindelheimer Marienplatz sind am Freitag nach Schulschluss und bei brütender Hitze rund 80 Schüler zusammengekommen, um mit einem Solidaritätsmarsch mehr Klimaschutz einzufordern.

Organisiert hatten den Marsch, der vom Marienplatz über die Maximilian-, die Bahnhof-, Kolping-, Sudeten- und Hallstattstraße zum Landratsamt führte, die Schülerinnen der Klasse 8c der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule. Im Unterricht hatten sie über die Fridays-for-Future-Demonstrationen gesprochen – und darüber, dass sie kaum daran teilnehmen können, wenn sie keinen Verweis riskieren wollen. Denn die Position des Kultusministeriums ist eindeutig: Die Teilnahme an den Demonstrationen während des Unterrichts gilt als Schulschwänzen und die Schulen sind angehalten, das entsprechend zu ahnden.

Warum die Mindelheimer Schüler für Fridays for Future erst nach Schulschluss auf die Straße gingen

Ob sie das in der Praxis tatsächlich tun, steht zwar auf einem anderen Blatt. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, entstand laut Klassenleiterin Barbara Fischer die Idee, einfach nach Schulschluss auf die Straße zu gehen.

„Früher waren die Fische in der Packung, jetzt ist die Packung im Fisch“, „Ihr habt verschlafen – wir sind der Wecker“ und „Make the world green again“ (Macht die Welt wieder grün) stand unter anderem auf den Plakaten, die die Jugendlichen am Marienplatz fast noch ein wenig schüchtern in die Höhe hielten. Doch im Laufe des Marsches wurden sie zunehmend mutiger und skandierten lautstark „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, „Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp“ und „Wir sind gegen Klimawandel, deshalb müssen wir jetzt handeln.“

Letzteres war auch für die 14-jährige Verena Hörmann und die zwölfjährige Franziska Kunz der Grund, sich an der Demo zu beteiligen. „Es geht ja um unsere Zukunft“, waren sich die beiden Schülerinnen einig. Auch die dreizehnjährige Lisa-Marie Leinsle findet es wichtig, dass die Jugendlichen selbst aktiv werden und etwas ändern. „Sonst ist’s irgendwann zu spät.“ Sie ist außerdem überzeugt, dass jeder im Kleinen etwas bewirken kann: „Wenn man sich mit einer Freundin trifft, kann man zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren, statt sich von seiner Mutter bringen zu lassen.“

Die Schüler sollen ihren Fleischkonsum überdenken und Plastikmüll vermeiden

Adriana Leimer (15) hatte die Schüler zu Beginn des Marsches außerdem dazu aufgerufen, ihren Fleischkonsum zu überdenken, und Elena Neff (14) sagte abschließend: „Ich würde es toll finden, wenn ihr heute nicht nur mitgelaufen seid, sondern künftig mehr auf die Umwelt achtet.“ So könne etwa jeder weniger Plastikmüll verursachen und häufiger zu Glasflaschen greifen.

