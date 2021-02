vor 26 Min.

Erste Pläne vorgestellt: Der Kirchheimer Kindergarten wird erweitert

Von Melanie Lippl

Dass der Kirchheimer Kindergarten erweitert werden soll beziehungsweise muss, steht schon länger fest. Nun haben sich Marktrat und Kirchenstiftung bei diesem gemeinsamen Projekt auch für eine erste, grobe Gestaltungsvariante entschieden. Es wird einen Anbau im Nordosten geben, der über eine Brücke mit dem bestehenden Gebäude verbunden wird – und dieser Steg hat einen Grund.

Der liegt unterhalb der Erdoberfläche: Direkt in der Nähe des bisherigen Eingangs befindet sich ein größerer Kanal – und diesen zu verlegen, wäre ein größerer Aufwand und auch mit höheren Kosten verbunden. Damit der Kanal im Notfall dennoch zugänglich bleibt, wird der Anbau nicht direkt an das bestehende Kindergartengebäude gebaut, sondern mit einem gewissen Abstand: Verbunden sind die beiden Gebäudeteile mit einem Steg, sodass man sich trockenen Fußes hin- und herbewegen kann.

Die Kindergarten-Variante mit der Brücke hat noch einen weiteren Vorteil

Architektin Birgit Dreier sieht in der Variante mit der Brücke auch noch einen anderen Vorteil: „Während der Bauarbeiten kann der Betrieb aufrechterhalten werden“, erklärt sie. Anders sähe das womöglich bei einer Aufstockung auf – eine Variante, mit der sich die Architektin ebenfalls befasst hatte. Doch hier würden die Flächen nicht ausreichen, die im Rahmen der Erweiterung entstehen sollen. In einer anderen Variante, die ebenfalls rausgefallen ist, hatte die Architektin die Topografie nicht mitgenutzt. Im aktuellen Plan soll ein Bewegungsraum am Hang im Keller – also im Souterrain – entstehen.

Bauherr und Grundstückseigentümer des Kindergartens „Maria Königin“ ist die katholische Kirchenstiftung. Da aber die Gemeinde einen Großteil der Kosten tragen muss und auch die staatlichen Fördergelder erhält, wurde der Marktrat nach seiner Meinung gefragt. Letztlich haben sich beide Gremien – Gemeinde und Kirchenstiftung – für dieselbe Variante entschieden.

So teilen sich der Markt Kirchheim und die Kirchenstiftung das Projekt auf

Die örtliche Kirchenstiftung stellt das Grundstück zur Verfügung und übernimmt die Bauherrschaft. Aller Voraussicht nach gibt es für das Projekt auch noch einen Zuschuss der Diözese. Wie viel Fördergeld es gibt, hängt von mehreren Faktoren ab – und natürlich von den genauen Kosten. Diese stehen noch nicht fest, denn auch wenn das Volumenmodell schon so gut wie fertig aussieht, ist damit noch nichts über die konkrete Gestaltung des Gebäudes ausgesagt.

Das Modell zeigt lediglich, wie viel Platz umbaut wird. Die genauen Kosten werden erst mit der Entwurfsplanung berechnet werden können.

Der Kirchheimer Kindergarten Maria Königin soll erweitert werden: Marktrat und Kirchenstiftung haben sich nun für einen Anbau mit Brücke entschieden. Hier zu sehen ist das Volumenmodell der Architektin Birgit Dreier für die Berechnung des umbauten Raums. Wie der Anbau konkret aussehen wird, wird im nächsten Schritt entschieden. Bild: Dreierarchitektur GmbH

Fest steht: Rund 950 Quadratmeter groß wird der Anbau werden. Er umfasst neben den Gruppenräumen unter anderem auch einen Speiseraum, eine Küche und einen Schlafraum. In einem nächsten Planungsschritt werden die Räume auf die Fläche aufgeteilt. Künftig sollen dann fünf reguläre und eine Krippengruppe im Kindergarten Kirchheim Platz haben.

