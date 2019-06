00:33 Uhr

Erstmals Gartentage in der Kneippstadt

Die Erfolgsaktion „Blumenlust statt Alltagsfrust“ bekommt Gesellschaft

In Bad Wörishofens Innenstadt grünt und blüht es regelmäßig in voller Pracht. Dafür sorgen die Stadtgärtner, was ihnen regelmäßig großes Lob einbringt. Im Juni nun gibt es noch mehr Blütenpracht zu sehen. Neben des seit Jahren erfolgreichen Wettbewerbs „Blumenlust statt Alltagsfrust“ gibt es diesmal erstmals auch noch Gartentage in der Fußgängerzone. Dazu soll zudem die Konzertreihe „Blumiges Bad Wörishofen“ Einheimische und Gäste erfreuen. „Bunt, blühend und duftend“ werde es von Freitag, 14. bis Sonntag, 23. Juni bei „Blumenlust statt Alltagsfrust“ zugehen, kündigt der Kur- und Tourismusbetrieb an. Bereits zum 12. Mal findet dieser freundschaftliche Wettstreit um den schönsten Garten auf Zeit nun schon statt. Jedes Mal verwandelt sich die Innenstadt dabei in ein Paradies für Blumen- und Gartenfreunde. Zehn Tage lang präsentieren Vereine sowie Gruppen kunstvolle Bepflanzungen und einfallsreiche Kreationen auf der Kurpromenade (Kneippstraße) vom Luitpold-Leusser-Platz bis zur Bürgermeister-Stöckle-Straße. Im Vorfeld konnten Interessierte sich auf ein Beet bewerben, das dann nach einem gemeinsam gewählten Thema gestaltet wurde.

Jeden Sonntag sind die Betreiber der Beete vor Ort, um Fragen zu beantworten und ihre Ideen zu zeigen. Wie bereits im vergangenen Jahr wird der „schönste Garten auf Zeit“ von den Besuchern gekürt. Bis zum 24. Juni stimmen die Gäste ab, die Gewinner werden am 6. Juli im Rahmen des Stadtfestes verkündet. Erstmals finden in diesem Jahr die „Bad Wörishofer Gartentage“ statt. Von 14. bis 16. Juni präsentieren zahlreiche Aussteller ebenfalls entlang der Fußgängerzone und Kneippstraße alles rund um das Thema Pflanzen, Garten oder Dekoration. (mz)

