Erstmals Tiere in der Kirche

So feiert die evangelische Gemeinde Weihnachten

Aufgrund der neuen Bestimmungen durch den neuerlichen Corona-Lockdown ändert die evangelische Erlösergemeinde Bad Wörishofen die Pläne für Weihnachten. So wird es zwei im Freien geplante Gottesdienste nun nicht mehr geben.

Im Einzelnen: Heilig Abend 24. Dezember: 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Prädikantin Kerstin Steinsberger und Team, Gesang: Karin Henkel, Orgel: Kantoren Tanja Schmid). Familien werden bei Anmeldung am 4. Adventssonntag nach dem Gottesdienst bevorzugt behandelt. Ab dem 21. bis 23. Dezember können alle, die den Gottesdienst gerne besuchen möchten, bis zu fünf Plätze pro Familie im Pfarramt reservieren, von 10 bis 12.30 Uhr, unter der Telefonnummer 08247/9629812.

Der 16-Uhr-Gottesdienst an der Kurmuschel entfällt. Am 24. Dezember beginnt um 17.15 Uhr die Christvesper in der Erlöserkirche (Pfarrerin Susanne Ohr, Gesang: Judith Schmid, Instrumentalensemble der Erlöserkirche unter Leitung von Kantorin Tanja Schmid). Bis zu fünf Plätze können am 4. Adventssonntag nach dem Gottesdienst reserviert werden oder wie oben beschrieben telefonisch.

Am 24. Dezember gibt es zudem im Vorraum der Erlöserkirche sowohl ein „To-go“-Angebot für Kinder als auch für Erwachsene. Einen ökumenischen Onlinegottesdienst mit dem evangelischen Dekan Christoph Schieder und dem katholischen Dekan Ludwig Waldmüller gibt es unter memmingen-katholisch.de im Internet.

An der Krippenfigur in der Kirche brennt das Licht von Bethlehem, Besucher können ihr Licht dort entzünden. Um 17 Uhr sind alle, die daheim sind und ein Instrument spielen können, eingeladen, von ihren Terrassen und Balkonen aus „O du fröhliche“ zu spielen.

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag (Pfarrerin Susanne Ohr, Gesang: Orgel: Kantorin Tanja Schmid); ohne Anmeldung

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst für Mensch und Tier in der Erlöserkirche (Prädikant Manfred Gittel), statt an der sogenannten „Assisikapelle“ im Kurpark. Tiere dürfen in die Kirche mitgebracht werden. (it)

