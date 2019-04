vor 8 Min.

Erstmals werden alle Zahlen öffentlich

Wie viel der Steuerzahler für Verwandte von Politikern bezahlt hat

Drei Landespolitiker aus dem Unterallgäu und der kreisfreien Stadt Memmingen waren von der sogenannten Verwandtenaffäre betroffen.

Der Mindelheimer Politiker hat eine Familienangehörige in den Jahren 1994 bis 2013 beschäftigt. Für die Jahre 2000 bis 2013 gab das Landtagsamt die jährlichen Vergütungen bekannt. Frühere Akten seien nicht mehr zugänglich. Sie seien nach der Abgabenordnung zehn Jahre nach Ausscheiden des Mitarbeiters vernichtet worden. Pschierer hat die gesamten Nettobeträge für seine Frau für die Zeit seiner Mitgliedschaft in der Staatsregierung in Höhe von 44202,09 Euro zurückbezahlt. Der Mindelheimer Politiker wurde am 30. Oktober 2008 Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium. Ausbezahlt wurden:

5040 D-Mark

7560 D-Mark

3900 Euro

4575 Euro

4800 Euro

4800 Euro

4800 Euro

18 480 Euro

18 480 Euro

15 300 Euro

19 980 Euro

18 980 Euro

19 780 Euro

3080 Euro.

Der Memminger Politiker beschäftigte Familienangehörige in den Jahren 1984 bis 2009, allerdings nicht durchgehend, wie das Landtagsamt betont. Für die Jahre vor 2000 sind die Akten vernichtet. Müller beschäftigte zwei Familienmitglieder. Die Gehälter bezahlte der Freistaat. Müller betont, alles sei rechtskonform und zulässig gewesen.

24575 und 52540 D-Mark

25024 und 53180 D-Mark

12948 und 27600 Euro

15900 und 24035,20 Euro

29149,52 und 1980 Euro

30132 und 1980 Euro

31032 und 1980 Euro

31032 und 2055 Euro

31367 und 2112 Euro

7758 und 495 Euro.

Die Lautracher Politikerin hat von 1996 bis 2009 ihre Tochter als einzige Bürokraft in Teilzeit beschäftigt. Fickler verweist auf das rechtmäßige Beschäftigungsverhältnis. Eine Rückzahlung sei daher nicht veranlasst. Das Landtagsamt gibt die Bezüge für die Jahre 2000 bis 2009 wie folgt bekannt:

59518,50 D-Mark

56082,76 D-Mark

34809,03 Euro

29524,06 Euro

37777,11 Euro

35247,11 Euro

36507,11 Euro

37009,11 Euro

41247,11 Euro

2009:11520,33 Euro. (jsto)

