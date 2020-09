vor 13 Min.

Es bleibt beim Aus für die Mindelheimer Landwirtschaftsschule

Die Landwirtschaftsschule in Mindelheim soll geschlossen werden. Doch gegen diese Entscheidung regt sich Widerstand.

Plus Delegation mit Landrat Alex Eder an der Spitze richtete bei Ministerin Kaniber wenig aus. Enttäuschung im Unterallgäu.

Von Johann Stoll

Die Mission zur Rettung der Landwirtschaftsschule in Mindelheim ist gescheitert. Am Montagnachmittag endete eine rund 90-minütige Verhandlung zwischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU), Landrat Alex Eder (Unterallgäu), Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek, den Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer und Bernhard Pohl, Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter sowie Vertretern der Bauernschaft aus dem Landkreisen Unterallgäu, Günzburg und Neu-Ulm weitgehend ergebnislos. Die Ministerin hatte gleich zu Beginn klargestellt, dass an der Schließung der Mindelheimer Landwirtschaftsschule nicht mehr gerüttelt werde.

Deutliche Ansage von Landwirtschaftsministerin Kaniber

Ungewöhnlich deutlich hatte Kaniber das Gespräch mit dem Satz eröffnet: „Wenn Sie hierher gefahren sind, um die Schule zu retten, hätten Sie sich den Weg sparen können.“ Das sagte ein Teilnehmer gegenüber der MZ.

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erklärte auf Anfrage: Die Anmeldungszahlen bei den Landwirtschaftsschulen, Abteilung Landwirtschaft gehen in Schwaben wie in allen Regierungsbezirken Bayerns stark zurück. Auch Mindelheim habe zurückgehende Schülerzahlen aufzuweisen. 2017/18 sei es nur durch eine Ausnahmegenehmigung möglich gewesen, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. „Es bestand also Handlungsbedarf, um ein qualitativ hochwertiges Schulangebot anzubieten und den Studierenden Planungssicherheit zu geben.“

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber habe dafür ein „regional und bayernweit ausgewogenes Zukunftskonzept erarbeitet“, so der Sprecher. Die Konzentration auf weniger Standorte ermögliche ein besseres und effektiveres Studienangebot, um auf die gestiegenen Herausforderungen in der Landwirtschaft reagieren zu können.

Pilotversuch soll digitalen Unterricht ausloten

Die Delegation aus dem Unterallgäu und den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm hatte als Kompromissvorschlag die Idee mitgebracht, mehr auf digitalen Unterricht zu setzen und so den Junglandwirten längere Anfahrtszeiten zur nächsten Landwirtschaftsschule zu ersparen. Diese Idee griff die Ministerin auf. In der Corona-Zeit sei deutlich geworden, dass sich mit digitaler Technik Distanzen überwinden lassen. Diese Möglichkeiten sollen auch in der landwirtschaftlichen Fortbildung verstärkt genutzt werden, auch wenn der virtuelle Unterricht nie komplett den Präsenzunterricht wird ersetzen können.

Unter der Federführung der Führungsakademie in Landshut soll ein erster bayernweiter Pilotversuch sorgfältig entwickelt werden, der die Studierenden an den wegfallenden Standorten unterstützen wird.

Bei der Erstellung von digitalen Unterrichtsmodulen wird auch die Expertise von Lehrkräften und Vertretern der Praxis aus ganz Bayern gefragt sein, also auch aus Mindelheim. Im Rahmen dieser Konzeptentwicklung werden die Anregungen aus den einzelnen Regionen geprüft, Vertreter aus Schwaben werden eingeladen, an der Arbeitsgruppe mitzuwirken.

Der Abgeordnete Pohl hält die Schulschließung für falsch

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) bedauerte, dass die Ministerin nicht wenigstens dem Vorschlag zugestimmt habe, den Schulbetrieb so lange aufrechtzuerhalten, so lange die Schülerzahlen ausreichten. „Ich halte die Entscheidung, die Schule in Mindelheim aufzugeben, nach wie vor für falsch“, sagte der Kaufbeurer. Sollten die Schülerzahlen allerdings wieder steigen, sieht Ministerin Kaniber eine Chance, die Schule in Mindelheim zu erhalten. Davon ist derzeit allerdings nicht auszugehen.

Eine Erklärung zum Treffen mit der Ministerin will im Laufe des Vormittags Landrat Eder veröffentlichen.





Landwirtschaftsschule: CSU fordert mehr Digitalisierung

