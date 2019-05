Es geht später los

15.05.2019

Der Ausbau der Höfatstraße in Bad Wörishofen beginnt nicht am 20. Mai, sondern später.

Warum der Ausbau der Höfatstraße doch nicht am 20. Mai beginnt

Von Markus Heinrich

Der Ausbau der Höfatstraße beginnt – aber nicht am 20. Mai, wie das Landratsamt angekündigt hatte. Baubeginn ist am Montag, 27. Mai. Das sagte Stadtbaumeister Roland Klier im Stadtrat auf Nachfrage von Konrad Hölzle (CSU). Hölzle hatte sich sehr gewundert, dass die Stadt einen Bautermin für eine so große Maßnahme erst so kurzfristig bekannt gibt.

Dabei stellte sich heraus, dass wohl die Baufirma selbst den 20. Mai beim Landratsamt genannt hatte. Die Behörde ist zuständig, weil die Umleitung für die Bauzeit über eine Kreisstraße führen wird. Im Bauamt der Stadt Bad Wörishofen hieß es gestern auf Nachfrage unserer Zeitung, man wolle aber weiterhin bis Dezember fertig werden.

Die Fahrbahn wird nach dem Ausbau sechs Meter breit sein, so wie jetzt, hieß es weiter. Dazu kommen Gehwege mit einer Breite von 1,50 Metern. Im Prinzip ändere sich da nichts, hieß es.

