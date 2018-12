Es reicht, Lars Christmas!

Die einen lieben Weihnachten, die anderen hassen den Trubel rund ums Fest - und auch in der MZ sind die Meinungen gespalten. Welchem Autor stimmen Sie eher zu?

Die Engländer stehen schwer unter Feuer. Dummerweise haben sie das selber gelegt. Raus aus der EU, aber keiner weiß so recht, wie das ohne größere Blessuren gehen soll. Aber heute will ich mal eine Lanze für unsere Freunde von der Insel brechen. Von dort hat uns nämlich frohe Kunde erreicht. In immer mehr Pubs werden keine Weihnachtslieder mehr gespielt. All das Gedudel war einfach unerträglich geworden. Da wurde sogar das englische Bier sauer.

Ich frage mich ohnehin schon seit Jahren, wer denn dieser „Lars Christmas“ sein soll, der da ständig im Radio besungen wird. Überall wird man nicht nur damit, sondern auch mit Wonderful Christmastime, Santa Claus, happy Xmas oder Feliz Navidad beschallt. Da wird man noch ganz rammdösig.

Zur Ruhe kommt in diesen Zeiten ohnehin niemand mehr. Das fängt schon bei den Schulkindern an. Da gilt es, vor Weihachten noch möglichst viele Proben reinzupressen zu all den musikalischen Aufführungen, die ohnehin anstehen. Oder fragen Sie mal eine Verkäuferin, wie besinnlich diese Adventszeit geworden ist.

Dabei hat es eine Zeit gegeben, als diese Wochen vor Weihnachten einen großen Zauber hatten. Da wurde im Kreis der Familie ein schönes Fest vorbereitet, wurden Plätzchen gebacken und der Wunschzettel dem Christkind vor die Tür gelegt. Vor allem war das eine Zeit, als nicht alle im Hamsterrad rotierten und alle alles schon hatten. Und deshalb hat bei mir diese Kommerzschlacht deutliche Bremsspuren hinterlassen. Auf ein schönes Weihnachtsessen mit der Familie und ein Weihnachtskonzert freue ich mich dennoch.

Zum Text von Weihnachts-Glitzer-Fan Ulf Lippmann geht es hier: So lasset es glitzern!



