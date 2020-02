18.02.2020

Es war einmal in Türkheim

Sie sorgten für volkstümliche Musik beim Hoigata im Gasthaus Bäurle in Türkheim (von links) Hildegard Karl mit Gitarre, Elli Geiger an der Zither und Waltraud Gehring am Hackbrett.

Beim „Hoigata“ treffen sich Männer und Frauen aus Türkheim und schwelgen in ihren Erinnerungen

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sie waren nicht im Dirndl erschienen, sondern in der karierten Bluse. Das sei so Brauch während des Faschings. Seit langem sind die drei Musikerinnen der „Saitenmusikanten Türkheim-Wiedergeltingen“ dabei, wenn Organisator Ludwig Seitz zum Hoigata in den Gasthof Bäurle nach Türkheim ruft. Der findet nur wenige Male im Jahr statt und im Sommer gar nicht, „weil die Leute da anderes zu tun haben.“ Aber der Sommer ist noch weit, und so haben sich die gut 25 Stammgäste älteren Semesters auch diesmal wieder versammelt, man kennt sich, wie in einer großen Türkheimer Familie.

Und sie kommen vor allem wegen der Dias. Ja, Dias, und den Jüngeren müsste man wahrscheinlich erklären, was das überhaupt ist: Fotos auf einer Leinwand ohne Laptop und Beamer. Ludwig Seitz ist der Fotograf, der verschiedenste Türkheimer Ansichten seit Jahrzehnten im Bild festhält und so die großen Veränderungen und Schnelllebigkeiten unserer Zeit dokumentiert.

Also, es war einmal - die jungen Darsteller auf einigen Dias zu entdecken, die heute als g´standene Mannsbilder beim Bier im Bäurle sitzen: das hat was und animierte die Stammkundschaft zu charmanten Kommentaren. Auch bei Gebäuden war der Wiedererkennungswert hoch: „Das war doch der Hof vom…!“ Oder das „Freudenhaus“ im Garten an der Wertach bei der Zollhaus-Brücke…

Ludwig Seitz liebt die Natur, und da vor allem die großen, ehrwürdigen Baumriesen, die „man jetzt im Winter ohne das Blätterdach in der vollen Schönheit der Äste sehen kann“, wie er sagte. Seine Fotos waren ein Winterspaziergang entlang Türkheimer Ansichten bei blauem Himmel und durch tiefsten Schnee. Die mit Raureif überzogenen Bäume ließen den Betrachter mit Wehmut in eine Zeit zurückkehren, als es noch echte Winter gab und keine „Veilchen im Februar“. Man konnte in der warmen Gaststube richtig Lust auf Kälte und Schnee bekommen „Da ist es draußen zwar kalt, aber nicht ungemütlich“, sagte Ludwig Seitz zu seinen Winterspaziergängen.

Ja, man konnte beginnen, das Eis und sogar die nebelverhangene Natur zu lieben. Vergangenes wurde wieder sichtbar: Die Türkheimer Kinder beim Schlittenfahren den Goldberg hinunter und die verfallenden Gebäude der ehemaligen Ziegelei, die alle nicht mehr da sind. Die Erinnerung ist nostalgisch. „So schöne Backsteingebäude waren das“, wie eine ältere Türkheimerin es ausdrückte.

Jakob Schauer, bayerischer Heimatdichter aus der Runde, trug die Anekdote „Die Beichte“ vor. Da durfte geschmunzelt werden, denn man fühlte sich in die eigene Kindheit zurück versetzt. Wie ein Beichtvater, ganz offensichtlich zu seinem eigenen Vergnügen, einem 16-Jährigen die schlimmsten Sünden aus der Nase zieht, das war höchst humorvoll und aus der Sicht jetzt weise gewordener Erwachsener ein Puzzlestein ihrer eigenen Geschichte und kein Drama mehr. Wer seine eigene(n) Geschichte(n) so betrachten kann wie die Teilnehmer dieses geselligen Beisammenseins in fröhlicher Runde in Türkheim – ja, dem geht es gut.

Themen folgen