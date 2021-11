Sternsinger und Aktion Hoffnung helfen Hand in Hand

Mit der Aktion „Meins wird Deins“ soll in diesem Jahr armen Kindern im Sudan geholfen werden. Startschuss in Ettringen.

Der Gedenktag des Heiligen Martin am 11. November bildet jedes Jahr den Startpunkt zur Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“. Diese wird seit 19 Jahren durch die Aktion Hoffnung in Kooperation mit dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ durchgeführt. Eine direkte Abgabemöglichkeit der Kleiderspenden besteht unter anderem im Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung in der Augsburger Straße 40 in Ettringen.

Die Aktion Hoffnung sucht gut erhaltene Kleidungsstücke für arme Kinder im Sudan

In den kommenden Wochen sind Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrgemeinden und Privatpersonen eingeladen, gut erhaltene Kleidung zu spenden. Die Erlöse der diesjährigen Aktion kommen der medizinischen Versorgung von Kindern und ihren Müttern im Südsudan zugute.

Die Aktion „Meins wird Deins“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: jährlich unterstützen zahlreiche Gruppen aus Kindertagesstätten, Schulen und Pfarrgemeinden die Teilaktion und spenden gut erhaltene Kleidungsstücke. Damit gelingt es, bereits Kinder und Jugendliche für einen sinnvollen Umgang mit der Ressource Kleidung zu sensibilisieren und so früh einen Grundstein für mehr Bewusstsein im Bereich der Nachhaltigkeit zu setzen. Ganz besonders sind auch in diesem Jahr Familien eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Mit den Erlösen und Geldspenden unterstützt die Aktion Hoffnung Hilfsprojekte im Sudan

Jahr für Jahr kommen die Erlöse und Geldspenden aus der Kleiderteilaktion einem ausgewählten Projekt zugute. Heuer steht die Gesundheit von Kindern und ihren Müttern im Südsudan im Mittelpunkt der Hilfe. „Die Aktion Hoffnung und das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ wollen hier helfen. Nach dem Verkauf der Kleiderspenden stellen wir einen Anteil der Erlöse dem Projekt zur Verfügung“, erklärt Geschäftsführer Johannes Müller.

Lesen Sie dazu auch

Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerhalb des Einzugsgebietes werden gebeten, die gespendete Kleidung in Kartons verpackt an das Eine Welt Zentrum der Aktion Hoffnung in Ettringen zu senden. Falls die Finanzierung des Paketversandes für eine Einrichtung nicht möglich ist, können kostenlose Paketlabels per E-Mail bei lena.tuschl@aktion-hoffnung.de angefordert werden.