Corona in Ettringer Kita: 22 Personen in Quarantäne

Gesundheitsamt bestätigt: 18 Kinder und vier Mitarbeiterinnen des Kindergartens in Ettringen sind als enge Kontaktpersonen eines infizierten Kindes in Quarantäne.

Wie berichtet, hatte sich ein Kind offenbar mit Covid-19 infiziert und war Anfang vergangener Woche in der Kita. Als der Verdacht bekannt wurde, leitete das zuständige Gesundheitsamt die entsprechenden Maßnahmen ein, so Sylvia Rustler, Sprecherin des Landratsamtes. Inzwischen ist es auch bestätigt, dass das Kind tatsächlich mit Corona infiziert ist. Allen weiteren Kindern und Betreuerinnen in der Kita wurde am Montag eine Reihenuntersuchung angeboten.

Von den Ergebnissen der Reihenuntersuchung in Ettringen hängt ab, wie lange die Kita geschlossen bleiben muss

Wie die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage mitteilte, könne derzeit noch keine Einschätzung getroffen werden, wie lange die Kita geschlossen bleibt. Dies hänge vom Ergebnis der Reihentestung ab. Die Ergebnisse werden spätestens am Dienstag erwartet.

Die Gemeinde Ettringen hatte laut Bürgermeister Robert Sturm im Kindergarten Lüftungsgeräte eingebaut. Weitere Auskünfte wollte Sturm nicht geben: „Das Gesundheitsamt hat den Hut auf und wir haben zum Vorgang keine Aussagen zu tätigen.“

