Corona in Kita: Aufatmen in Ettringen

Bei der Reihentestung an der Ettringer Kita wurden etwa 80 Personen getestet. Die Ergebnisse waren alle negativ.

Die engen Kontakte der positiv getesteten Person bleiben weiterhin in Quarantäne, so Eva Büchele vom Landratsamt auf Anfrage der MZ. Entgegen der bisherigen Darstellung hat das Landratsamt nun mitgeteilt, dass nicht ein Kind, sondern eine Mitarbeiterin des Ettringer Kindergartens mit Covid-19 infiziert ist und Anfang vergangener Woche in der Kita war. 18 Kinder und vier Mitarbeiterinnen der Kita sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Grundsätzlich spreche vonseiten des Gesundheitsamts nichts dagegen, für die nicht betroffenen Kinder den Kita-Betrieb wieder aufzunehmen.

