Die Digitalisierung treibt die Ettringer um

Plus Der Ausbau des schnellen Internets ist das zentrale Thema der Zukunft in Ettringen und den Ortsteilen Siebnach und Traunried. Wo die Bürgerinnen und Bürgern sonst noch der Schuh drückt.

Manche Themen sind nicht nur trendy, sondern geradezu besitzergreifend und omnipräsent – sie sind ausschließlich elektrisch und bewegen sich im Cyberspace und anderen virtuellen Räumen. Um aber dorthin zu gelangen, braucht es Hardware, genauer gesagt Glasfaser, denn durch sie erst zirkulieren Signale und Informationen.