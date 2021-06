Ettringen

06:01 Uhr

Die Ettringer Gemeindekasse ist gut gefüllt

Plus Der Gemeinderat verabschiedet einen Etatentwurf, der auch von coronabedingter Vorsicht geprägt ist. Schulden gibt es derzeit keine - und das soll auch so bleiben.

Von Reinhard Stegen

Die „Hausaufgaben“ in Ettringen sind gemacht: Erforderliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit vorausschauend in Angriff genommen, und so ist der Entwurf des Haushaltsplans, den Kämmerer Karl Heinz Müller präsentierte, alles andere als spektakulär.

