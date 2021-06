Ettringen

vor 34 Min.

Dienstjubiläum: In Ettringen stehen die Zeichen auf Sturm

Plus Der Ettringer Bürgermeister Robert Sturm ist seit 25 Jahren im Amt. Was es heißt, schon so viele Jahre das Gesicht einer Gemeinde zu sein.

Von Regine Pätz

Ein Vierteljahrhundert Amtsgeschäfte liegen hinter Robert Sturm; pünktlich zu Beginn des Monats beginn der Ettringer Bürgermeister sein 25. Dienstjahr. Wie gewichtig das Amt des Rathauschefs gerade aus Sicht des Bürgers zu sein scheint, war eine der ersten aber auch prägendsten Erfahrungen, die Robert Sturm zu Beginn seiner Amtszeit in Ettringen gemacht hat.

Themen folgen