Frau erpresst Mann (52) mit gefaktem Porno-Video

Der Erpressungsversuch scheiterte: Die Internet-Bekanntschaft sollte einen vierstelligen Eurobetrag zahlen. Doch der Mann aus Ettringen ging zur Polizei.

Mit der Veröffentlichung eines Videos im Internet hat eine Frau versucht, einen 52-Jährigen aus Ettringen zu erpressen. Laut Polizei meldete sich der Ettringer am Donnerstagabend meldete bei der Inspektion in Bad Wörishofen und gab an, dass er von einer Frau erpresst werde. Die Frau habe er erst einige Tage zuvor über eine Internetplattform kennengelernt. Dabei habe sie ihn bei einem Videochat aufgenommen. Der Forderung, sich vor der Kamera zu entblößen, kam der Mann nach eigener Aussage aber nicht nach.

Die Frau bearbeitete den Videochat mit dem Ettringer mit pornografischem Material

Allerdings hatte die Dame kurzerhand anderes pornographisches Bildmaterial mit Aufnahmen aus dem Videochat bearbeitet. Sie drohte dem Mann, dass sie diese Bilder im Netz veröffentlicht würden. Er könne dies nur verhindern, wenn er unverzüglich einen mittleren vierstelligen Betrag bezahle.

Der Mann ging auf diese Forderung aber nicht ein und suchte Hilfe bei der Polizei. Weitere Ermittlungen folgen.