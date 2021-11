Gemeinsam in Ettringer Erinnerungen schwelgen

Plus Endlich kann der Ettringer Verein „Dahoim“ wieder zu den beliebten Kaffeetreffs in die Soziale Mitte einladen.

Es riecht herrlich nach Kaffee, nach duftendem Backwerk, vereinzelt nach dem Eau de Toilette einer Dame, eines Herren. Man macht sich eben schick für den Kaffeetreff in den öffentlichen Räumen der Sozialen Mitte. Ab und an blitzen die Pailletten auf dem Shirt einer Trägerin auf, besonders, wenn sie sich lachend nach hinten lehnt. Und gelacht wird hier viel.