Schock-Anruf: Betrüger scheitern am Mutterinstinkt

Mutterinstinkt und eine gesunde Portion Misstrauen sorgten laut Polizei dafür, dass eine 65-Jährige aus Ettringen nicht auf einen Schockanruf hereingefallen ist.

Laut Polizei bekam die 65-Jährige am Montag mehrere Nachrichten über einen Messengerdienst, die vermeintlich einer ihrer Söhne abgeschickt haben soll. Hierbei erklärte der „Sohn“, dass sein Handy kaputt sei und seine Mutter dringend mehrere Überweisungen für ihn tätigen müsse. Die Vorgehensweise des angeblichen Sohns ließen bei der Frau Zweifel aufkommen. Kurzerhand rief die 65-jährige Mama ihre wirklichen Söhne an, um zu prüfen, ob sie tatsächlich mehrere Stunden mit ihrem Sohn gesprochen hatte. Es stellte sich heraus, dass sie Opfer eines Betrugsversuchs wurde. Die Ermittlungen richten sich bislang gegen einen unbekannten Täter.

Polizei warnt vor neuartiger Form des "Schock-Anrufs"

In diesem Zusammenhang wird vor der neuartigen Form des „Schock-Anrufs“ gewarnt. Die Täter greifen hier immer häufiger auch auf Applikationen auf dem Smartphone zurück. Seien Sie also vorsichtig, wenn sich jemand als Verwandter oder Bekannter ausgibt und dabei eine unbekannte Nummer verwendet. Die Täter gehen hier teilweise sehr skrupellos vor und schrecken vor echten Schock-Geschichten nicht zurück. Hinweise an die der Polizei Mindelheim unter der 08261/7685-0.

