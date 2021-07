Ettringen

Stirnrunzeln als Reaktion auf den Impfbus in Ettringen

Plus Dass sich kaum Ettringerinnen und Ettringer impfen lassen wollten, lag wohl nicht an „Impfmüdigkeit“ oder einer Verweigerungshaltung.

Von Reinhard Stegen

Wenn der Impfbus ins Dorf kommt und (fast) keiner hingeht, lässt das nicht automatisch auf „Impfmüdigkeit“ oder gar „Impfverweigerung“ schließen – so geschehen vor wenigen Tagen in Ettringen. Die missglückte Initiative der Malteser und deren Ankündigung durch das Landratsamt sorgte in der jüngsten Ettringer Gemeinderatsitzung für Stirnrunzeln.

