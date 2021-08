Wie der TSV Ettringen die drohende Führungskrise abwenden konnte

Plus Nach seinem flammenden Appell kann sich Vereinschef Armin Gödrich wieder auf ein komplettes Vorstandsteam verlassen. Auch sportlich läuft es beim mitgliederstärksten Ettringer Verein rund.

Die bereits über ein Jahr währende Abstinenz von Sport und Geselligkeit wegen Corona verursacht inzwischen bei vielen Menschen „Entzugserscheinungen“, und so wurde die (Zwei-)Jahresversammlung des TSV Ettringen nicht nur als überfällig empfunden sondern auch geradezu sehnsüchtig erwartet.