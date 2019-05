11:18 Uhr

Ettringens Kinder hoffen auf viele Nachahmer

Die Pflanzaktion des Landkreises Unterallgäu ist eröffnet. Ab sofort können auch weitere Kommunen kostenlos ihre Flatter-Ulme bestellen.

Von Franz Issing

Von ihrem Freund, dem Baum schwärmte einst die anno 1969 verstorbene Schlagersängerin Alexandra. An der Auftaktveranstaltung zur Landkreis-Aktion „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ hätte sie vermutlich ihre helle Freude gehabt. Im Garten der Kindertagesstätte St. Martin waren zahlreiche kleine „Hobbyförster“ mit ihren Erzieherinnen angetreten um den „Tag des Baumes“ gebührend zu feiern und eine neu gepflanzte, bereits fünf Meter hochgewachsene Flatter-Ulme ausgiebig zu begießen.

„Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr wir danken dir“ sangen die Kleinen zur Begrüßung ihres „grünen Patenkindes“ und brachten damit ihre Verbundenheit zum Jahresbaum zum Ausdruck. Bürgermeister Robert Sturm zitierte er Martin Luther, der einmal sagte: „Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen“. Nun, soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Sturm wollte mit dieser Weisheit lediglich die grenzenlose Hoffnung des Reformators auf eine bessere Zukunft zum Ausdruck bringen. „Mit einem Baum zu leben, ist einfach fantastisch“, fand der Bürgermeister und drückte die Hoffnung aus, dass viele Gemeinden dem Beispiel Ettringens folgen. Schließlich, so Sturm, pflanze man nicht nur für die Kinder von heute, sondern auch für nachkommende Generationen.

Vizelandrat schwärm in Ettringen von einem „besonderen Tag“

Von „einem besonderen Tag“ schwärmte denn auch Vizelandrat Helmut Koch. Er mahnte bei Kindern und ihren Eltern an: „Nicht nur neue Bäume pflanzen, sondern auch alte Bestände zu erhalten und schützen“. Fallendes und störendes Laub sei kein Grund um Bäume zu fällen. „Es ist doch toll, wenn Kinder in 25 Jahren ihren Nachkommen erzählen können, diese Flatter-Ulme habe ich mitgepflanzt“, findet Koch.

Kreisfachberater Markus Orf erinnerte die Kinder an ihre Pflicht als Paten des Baumes. „Sorgt dafür, dass er gut wächst und nicht an Wassermangel erstickt“, riet er. Die Kleinen zeigten sich im Übrigen gut informiert. Nach den verschiedenen Obstbäume und ihren Früchten im heimischen Garten gefragt, schnellten die Finger nur so in die Höhe.

Die Flatter-Ulme ist ein heimischer Laubbaum, der eine Höhe von bis zu 35 Metern erreicht. Dieser Großbaum ist auch für Rekorde gut. Das größte Gehölz dieser Art mit einem Umfang von etwa zehn Metern steht in Gülitz (Brandenburg). Sein Alter wird auf 400 bis 500 Jahre geschätzt. Doch woher hat die Flatter-Ulme ihren Namen? Von kleinen an den Zweigen hängenden Blütenbüscheln und Früchten, die im Wind „flattern“. Mit ihrem hohen Eiweißgehalt sind die Blätter dieser Baumart auch hochwertiges Viehfutter. Und auch zahlreichen auf Ulmen fliegende und vom Aussterben bedrohten Insekten und Spinnen fühlen sich auf Flatter-Ulmen richtig wohl. Auch deswegen wird eine Erhöhnung solchen Baumbestandes angestrebt.

So funktioniert die Aktion des Landkreises Unterallgäu

Die Aktion des Landkreises „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ startet jedes Jahr mit der Pflanzung eines Jahrsbaumes in einer Unterallgäuer Gemeinde. Sie will Kinder und Jugendliche zu eigenem Handeln motivieren.

Auch auf die besondere Bedeutung von Bäumen für Natur und Menschen soll sie aufmerksam machen. So spielen Bäume eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Stadtklimas, sie filtern Schadstoffe aus der Luft, produzieren Sauerstoff und spenden an heißen Tagen kühlenden Schatten.

Holzgewächse verhindern zudem die Bodenerosion und Überflutungen und sind auch Nahrungsquellen und Lebensraum für Tiere.

Ab sofort können können Kommunen bis Juli telefonisch unter der Rufnummer 08261/995 629 oder per E-Mail unter klimaschutz@lra.unterallgaeu.de kostenlos einen Baum bestellen.

