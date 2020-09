11:00 Uhr

Ettringer Ehrenzeichen für Säulen des Gemeinderates

Plus Die Gemeinde Ettringen bedankt sich bei treuen Gemeinderäten für ihren Einsatz für das Gemeinwohl. Einige waren jahrzehntelang aktiv.

Von Reinhard Stegen

Sie waren – einige über sehr viele Jahre – die Säulen des Ettringer Gemeinderats. Ihre Gesichter prägten das scheinbar unverrückbare Bild des kommunalen Gremiums, wenn man etwa auf die gemeindliche Internetseite klickte. Und dann verzichteten sie, auch wenn es Spaß und Sinn gemacht hat, bei der jüngsten Gemeinderatswahl auf eine erneute Kandidatur, weil es für sie genug war.

Ehre, wem Ehre gebührt: Feierstunde mit Festessen für die langjährigen Ettringer Gemeinderäte

Dass Bürgermeister Robert Sturm sie nicht einfach so gehen lassen würde, war klar. Nach dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt, hatte er zu einer Feierstunde mit Festessen in das Lokal Kellerberg eingeladen. Das Holzbläserensemble setzte dem Event in handverlesener Runde zu Beginn und während der Pausen musikalisch Glanzlichter auf.

Robert Sturm erheiterte bei der Verleihung und Übergabe der von Heidelind Schwarz neu gestalteten Ehrenzeichen mit kurzen Anekdoten gemeinsamer Erlebnisse, so etwa, als er mit Gerold Bittner zusammen für die „Kulturgut“-Veranstaltung plakatierte oder wie Andreas Scheitle den notwendigen Schwung demonstrierte, den es zum Prägen einer Münze braucht.

Er und sein Landwirtskollege und Freund Josef Schmid, die seit 1990 dabei waren, erhielten ihre Ehrung in Gold, Gerold Bittner für sein über zwei Amtsperioden währendes ehrenamtliches Engagement in Silber und Helga dePaly für die Mitwirkung über eine Wahlperiode die Auszeichnung in Bronze.

Rückblickend auf ihre positiven Erfahrungen mochte sie nicht ausschließen, noch einmal zu kandidieren. Star des Abends war zweifellos Roland Scherbaum, der für seine 42 Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Gemeinde „Standing Ovations“ von allen anderen bekam. Sturm hob sein diplomatisches Geschick nicht zuletzt bei Grundstücksangelegenheiten aber auch seine Funktion als „Kummerkasten“ von Siebnach hervor.

Und wie von ihm nicht anders gewohnt, bedankte sich Roland Scherbaum auf seine unnachahmliche Art in Versform.

