vor 53 Min.

Ettringer Familie erlebt ein Abenteuer im Schneegestöber

Familie Plukas aus Ettringen hat einen unvergesslichen Winterabend erlebt. Auch gute Engel spielen darin eine wichtige Rolle.

Von Melanie Springer-Restle

In Zeiten des Klimawandels wird eine Winterlandschaft, wie sie manche von uns noch aus Kindheitstagen kennen, immer seltener: Mit Zuckerguss überzogene Landschaften, Eisblumen an den Fensterscheiben und dicke Schneeflocken, die ungebremst vom Himmel fallen.

An einen solchen Wintertag erinnert sich Gabi Plukas aus Ettringen. Es schneite wie verrückt. Parkende Autos waren komplett bedeckt; man sah nur noch die Konturen. Die Schneepflüge waren im Dauereinsatz, die Bauhof-Mitarbeiter auch.

Bevor Gabi am Abend ins Bett ging, schippte sie den Weg vom Haus zur Straße frei, damit die Zeitungsfrau in der Früh ungehindert zum Briefkasten kommen konnte. Immer noch fielen die Flocken wie ein dicker Vorhang vom Himmel. Umso wohliger war es Gabi, als sie endlich mit der Wärmflasche neben ihrem bereits selig schlummernden Mann lag. Die leise rieselnden Flocken wiegten auch sie sanft in den Schlaf. Dieser war ihr allerdings nicht lange vergönnt, denn kurz nach dem Einschlafen klingelte das Telefon.

Der Sohn stand am Türkheimer Bahnhof - und die Mama will ihn abholen

Es war ihr Sohn, der am Türkheimer Bahnhof stand. Er fragte, ob ihn jemand abholen könne. Und bei der Gelegenheit solle man doch auch noch seine Freundin einsammeln, die er schon ganz arg vermisste. Die gutmütige Mutter des damals 17-Jährigen konnte natürlich nicht Nein sagen. Gabi rüttelte ihren Mann Uli wach und erklärte ihm, dass sie kurz zum Bahnhof fahren müsse.

„Bei dem Schnee?“, fragte der plötzlich hellwache Gatte besorgt. Doch wie es sich für einen guten Ehemann gehörte, ist er nicht nur mitgekommen, sondern auch gleich selbst gefahren. Während der Fahrt stellte Uli plötzlich mit Schrecken fest: „Der Tank ist ja leer!“ Aber Gabi versicherte ihm, dass man mit ihrem Auto noch viele Kilometer fahren könne, auch wenn die Tankanzeige schon längst blinkte.

Die arg vermisste Freundin sammelte das Paar brav in Mattsies ein und kurze Zeit später waren sie auf der Zielgeraden zum Bahnhof. Auf einmal begann das Auto zu ruckeln. Gabi blickte lachend zu ihrem Mann und sagte: „Du machst jetzt Spaß, oder?“

Mitten in der Pampa bei Mattsies ist das Benzin aus

Seinem bleichen Gesicht konnte sie entnehmen, dass ihm alles andere als zum Scherzen zu Mute war. Und dann schimpfte er wie ein Rohrspatz: „Das Benzin ist aus! Und das mitten in der Pampa! Ich hab´s doch gleich gesagt!“ Sie mussten warten, bis jemand kam. Aber es kam niemand, nur Millionen von Schneeflocken. Eigentlich war es eine höchst romantische Nacht. Doch die sentimentalen Gefühle der drei Insassen hielten sich in Grenzen.

Endlich war ein Licht zu sehen. Halleluja! Gabi sprang aus dem Auto und stellte sich mitten auf die Fahrbahn. Sie hatte nicht nur ihren rosaroten Schlafanzug an, sondern auch die überdimensionale Winterjacke ihres Mannes. Ein friedlicher Weihnachtsengel sah anders aus.

Der wachsame Gatte bemerkte trocken, dass das Auto in die falsche Richtung fuhr. Aber das war Gabi egal. Wie wild fuchtelte sie mit den Armen herum, bis der kleine Bus tatsächlich umkehrte. Die Familie, die gerade auf dem Rückweg von einem Adventskonzert war, nahm Gabi mit zur nächsten Tankstelle. Uli blieb mit der Freundin des Sohnes im Auto zurück.

An der Tankstelle angekommen, stellte der Fahrer allerdings fest: „Die ist zu!“ Bei der nächsten Tankstelle brannte zum Glück Licht. Gabi kaufte einen Kanister und tankte ihn voll. Auf der Rückfahrt stank alles schrecklich nach Benzin. Die Kinder der Familie begannen zu weinen. Es war ja auch schon mitten in der Nacht! Als wäre das alles nicht genug, hatten sie durch das Schneechaos die Orientierung verloren und wussten nicht mehr, wo der liegen gebliebene Wagen genau stand.

Mehrere Autofahrer fuhren vorbei und hielten an - darunter auch so mancher Ettringer

In der Zwischenzeit passierten diverse Autos das warnblinkende Fahrzeug, in dem Uli und die Freundin des Sohnes auf Gabi warteten. Da Uli in den heimischen Breitengraden ein nicht unbekannter Mann ist, dessen Auto man kannte, hielt auch so mancher Ettringer an, um verwundert festzustellen, dass Herr Plukas allein mit einer jungen, hübschen Dame im Auto saß. Wer auf dem Land wohnt, weiß, dass dies der Stoff ist, aus dem Gerüchte entstehen.

Endlich entdeckte Gabi ihr Auto. Peinlich berührt bedankte sie sich vielmals bei der Familie. Die guten Engel verschwanden in der Dunkelheit. Nach dem Einfüllen des Benzins konnten alle leise nach Hause gleiten.

Familie Plukas denkt noch oft an dieses Adventserlebnis und vor allem an die uneingeschränkte Hilfsbereitschaft der anderen Familie. Als Gabi dem Fahrer zum Dank einen Geldschein zustecken wollte, stieß sie auf Widerstand.

Sie erhielt lediglich die Auflage, auch mal etwas Gutes zu tun, wenn jemand in Not sei. Das war nicht nur ein schönes Schlusswort für das nächtliche Abenteuer, sondern auch ein passender Auftakt in die stade Zeit.

