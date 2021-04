Evangelische halten den 1. Mai hoch

In Bad Wörishofen gibt es zum Tag der Arbeit nur eine Veranstaltung. Warum die Kirche sich hier engagiert

Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist normalerweise ein wichtiger Tag im Kalender der Gewerkschaften. In Bad Wörishofen allerdings sind die Evangelischen die Einzigen, die seit Jahren am Tag der Arbeit aktiv werden.

Schon Tradition ist der evangelische Gottesdienst zum „Tag der Arbeit“, ist dies doch die einzige Veranstaltung in der Kurstadt, die diesen besonderen – wenn auch weltlichen – Feiertag in den Blick nimmt. Dass auch andernorts der Tag der Arbeit nicht in gewohnter Weise begangen werden kann, ist klar. In der Corona-Pandemie wurden zahlreiche geplante Kundgebungen abgesagt. Thema des Bad Wörishofer Gottesdienstes am 1. Mai, 10 Uhr in der evangelischen Erlöserkirche ist „Solidarisch ist man nicht alleine!“.

Liturg ist Prädikant Manfred Gittel, Prediger Diakon Ulrich Gottwald, Leiter der Regionalstelle Kirchenkreis Augsburg/Schwaben des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt der evangelischen Kirche in Bayern. Es gehe um Solidarität, sagt Gittel. „Die Pandemie zeigt es uns. Man kann noch so reich, noch so schlau sein: Man kann sich nicht selber schützen, wenn andere sich nicht auch schützen“, so Gittel. „Dieses Bewusstsein, dass ich als Einzelner verwundbar bin ohne die Anderen ist das Grundmodell der Solidarität. Und das wollen wir aufgreifen.“ (m.he, mz)