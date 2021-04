18:00 Uhr

Ex-Lehrer über Julian Nagelsmann: "Hatte seinen ganz eigenen Kopf"

Gerne blättert der pensionierte Gymnasiallehrer Dr. Alois Epple in seinem alten Notenbüchlein, in dem die schulischen Leistungen von Julian Nagelsmann in der 10. Klasse des Landsberger Ignaz-Kögel-Gymnasiums festgehalten sind.

Plus Dr. Alois Epple aus Türkheim erinnert sich noch gut an den begabten Zehntklässler, der aber schon damals seinen ganz eigenen Kopf hatte.

Von Alf Geiger

Nach der 10. Klasse war Schluss für Julian Nagelsmann. Für den Zehntklässler stand fest, dass er nicht länger am Landsberger Gymnasium bleiben will – und nichts und niemand konnte ihn davon abbringen. Daran erinnert sich sein damaliger Mathematiklehrer Dr. Alois Epple noch sehr gut: Auch in einem langen, sehr intensiven Gespräch konnte er seinen durchaus begabten Schüler nicht mehr davon überzeugen, es doch weiter am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium zu versuchen und bis zum Abitur weiter die Schulbank zu drücken.

