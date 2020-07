09:39 Uhr

Exhibitionist belästigt Frau nahe des Seglerheims Bad Wörishofen

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der in Bad Wörishofen eine Frau belästigt hat.

Weil die 53-Jährige beherzt reagiert, ergreift der Mann die Flucht. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein Exhibitionist hat am Samstag gegen Mittag eine Frau belästigt. Die 53-Jährige war zu Fuß am Stausee in der Nähe des Segelclubs Bad Wörishofen unterwegs. Der Unbekannte stand auf einem Feldweg neben seinem Auto und zeigte der Frau sein Glied.

Die Frau alarmierte sofort die Polizei

Die Frau alarmierte sofort die Polizei, worauf der Mann die Flucht ergriff. Er war in einem hellen Lieferwagen mit Augsburger Kennzeichen unterwegs und etwa 35 bis 45 Jahre alt.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei melden. (mz)

