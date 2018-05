Exhibitionist belästigt Seniorin in der Kurstadt

vor 34 Min.

In Bad Wörishofen wurde am Dienstagabend eine Seniorin belästigt. Ein Mann entblößte sich vor ihr und forderte sie auf, in sein Auto zu steigen.

Ein Exhibitionist soll am Dienstag eine Seniorin in Bad Wörishofen belästigt haben. Das meldet die Polizei. Die Frau sei mit ihrem Rollator über die Ganghoferstraße gelaufen.

Gegen 19.30 Uhr habe ein Mann im Auto neben ihr gehalten, sein erigiertes Glied entblößt und sie aufgefordert einzusteigen. Die Frau verneinte das vehement, sodass der Fahrer in Richtung Kaufbeurer Straße floh.

Der Täter ist wohl zwischen 30 und 35 Jahre alt und trägt kurzes braunes Haar. Die Frau beschrieb ihn gegenüber der Polizei als schlank, sein Aussehen sei gepflegt. An das Auto konnte sie sich nicht erinnern.

Zeugen oder Personen die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Tel. 08247/96800 zu melden. (AZ)