vor 43 Min.

Exhibitionist zieht vor Frau in Markt Rettenbach blank

In Markt Rettenbach hat sich ein Exhibitionist vor einer 38-Jährigen entblößt.

Der Rentner hat sich auf einem Spazierweg in Markt Rettenbach vor der 38-Jährigen entblößt. Nun sucht die Polizei nach weiteren Opfern des 74-Jährigen.

Von Sandra Baumberger

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich bereits am vergangenen Donnerstag an einem Fußweg nahe der Günz bei Markt Rettenbach ein 74-Jähriger vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau dort spazieren, als der Mann ihr gegenübertrat, seine Hose herunterließ und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Weil die 38-Jährige sofort Anzeige erstattete und den Mann detailliert beschreiben konnte, gelang es zivilen Beamten, den Tatverdächtigen bereits kurze Zeit später festzunehmen. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Etwaige weitere Geschädigte, denen der Mann ebenfalls sein Geschlechtsteil zeigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden.

