FW-Fraktionschef Hützler hört überraschend im Wörishofer Stadtrat auf

Plus Wer dem erfahrenen Kommunalpolitiker an der Fraktionsspitze der Freien Wähler in Bad Wörishofen nachfolgen wird, steht bereits fest.

Von Markus Heinrich

Der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Bad Wörishofen hört auf. Wolfgang Hützler werde nicht nur sein Amt als Fraktionsvorsitzender niederlegen sondern auch sein Stadtratsmandat. Das teilte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) mit. Wer die Fraktion der Freien Wähler künftig führen wird, steht bereits fest. Klar scheint auch, wer Hützler am Ratstisch nachfolgen soll.

Welzel nennt in seiner Mitteilung gesundheitliche Gründe für den Schritt, über den ihn Hützler informiert habe. Er danke Hützler für „sein fast siebenjähriges Engagement in der Kommunalpolitik Bad Wörishofens. Er hat es verstanden in den Ratssitzungen, in Ausschüssen und der Fraktionsvorsitzendenrunde markant seine Meinung und seine langjährige kommunalpolitische Erfahrung einzubringen“, schreibt Welzel. Der Bürgermeister verbindet den Dank mit Genesungswünschen.

Hützler hat nicht nur in Bad Wörishofen kommunalpolitisch gewirkt

Hützler hatte zuletzt bei Sitzungen von Stadtrat und Ausschüssen gefehlt. Hützler hat in der Kommunalpolitik eine lange Erfahrung. Er war 18 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Oy-Mittelberg.

Hützlers Platz am Ratstisch soll Christoph Kienle einnehmen. Der Kirchdorfer habe seine Bereitschaft dazu bereits erklärt, war von den Freien Wählern zu erfahren. Hienle hatte bei der Stadtratswahl im vergangenen Frühjahr 1790 Stimmen erreicht und war damit erster Nachrücker für ein Ratsmandat. Die Freien Wähler sind im Stadtrat von Bad Wörishofen mit fünf Mitgliedern die zweitstärkste Fraktion.

Thomas Vögele soll künftig die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat von Bad Wörishofen führen. Bild: Freie Wähler

Klar sei auch bereits, wer künftig die FW-Fraktion im Stadtrat anführen soll, hieß es am Montag. Diese Aufgabe werde demnach Thomas Vögele übernehmen. Vögele ist bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Diese Position soll künftig Bad Wörishofens ehemaliger Bürgermeister Paul Gruschka übernehmen.

